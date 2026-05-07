Ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã khống chế Phạm Minh Hiếu (SN 2007, ở xã Đại Xuyên, Hà Nội) – người điều khiển xe máy đi ngược chiều, tông vào Đại úy Đào Quang Hoà, để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội hỏi thăm động viên Đại úy Hòa. Ảnh: T.T.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đê sông Nhuệ, tổ công tác Công an xã Đại Xuyên phát hiện Phạm Minh Hiếu điều khiển xe máy BKS 29AE-582.XX đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm vào Đại uý Đào Quang Hoà khiến anh bị thương. Các bác sĩ chẩn đoán Đại uý Hoà bị gãy hai xương cẳng chân trái và gãy đầu dưới xương quay trái.

Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng Phạm Minh Hiếu và đưa về trụ sở công an xã.

Chiều 7/5, đoàn công tác của Công an TP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP, làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Đào Quang Hoà – Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Đại Xuyên – đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại bệnh viện, Phó Giám đốc CATP đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Đại úy Đào Quang Hoà yên tâm điều trị, sớm bình phục để tiếp tục công tác; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Đại uý Hoà cũng như tập thể Công an xã Đại Xuyên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.