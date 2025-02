Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp 20 tuổi vào viện vì đau tinh hoàn bên trái.

Nam thanh niên này có dấu hiệu đau vùng kín sau khi tắm nhưng cố chịu. Hai ngày sau, tình trạng đau nặng hơn nên vào bệnh viện khám. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân xoắn tinh hoàn trái nên đã mổ cấp cứu ngay.

Bác sĩ Thành cho biết, khi phẫu thuật, tinh hoàn của người bệnh đã tím đen không có khả năng hồi phục, buộc phải cắt bỏ. Nguyên nhân dẫn đến xoắn tinh hoàn có thể do thay đổi nhiệt độ đột ngột sau khi tắm.

Theo vị bác sĩ này, thời tiết lạnh là thời điểm thường xảy ra các ca bệnh xoắn tinh hoàn. Hiện nay, nhiều bạn trẻ thiếu kiến thức về bệnh lý đau tinh hoàn dẫn đến các tình huống đáng tiếc.

Xoắn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn bị xoay quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu cung cấp oxy và dưỡng chất. Trong nam khoa, đây được xem là tình huống cấp cứu. Nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn và mất chức năng sinh sản.

Vì vậy, khi có các dấu hiệu đau tinh hoàn, nam giới nên vào bệnh viện khám ngay để được chẩn đoán sớm, bác sĩ tháo xoắn tránh phải cắt bỏ.

Các dấu hiệu cần cảnh giác như đau bìu dữ dội và đột ngột một bên, có thể lan lên vùng bụng dưới. Bìu sưng to, đỏ hoặc tím tái, tinh hoàn cao bất thường, co lên. Toàn thân đau và nôn, buồn nôn do phản ứng đau từ hệ thần kinh.

Những người có nguy cơ cao là nam giới trong độ tuổi 12-25, có tiền sử gia đình bị xoắn tinh hoàn và những người có cấu trúc tinh hoàn lỏng lẻo.