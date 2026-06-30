Đà Nẵng:

Ngày 30/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời bắt giữ Trần Văn Trường Sơn (SN 2002, hộ khẩu thường trú TPHCM, tạm trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Trước đó, ngày 24/6, Phòng CSHS tiếp nhận đơn tố giác của chị L.T.H. (SN 2004, trú tỉnh Quảng Trị) về việc bị Trần Văn Trường Sơn lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Sau thời gian rà soát, truy xét, đến ngày 27/6, Phòng CSHS xác định Sơn là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Trần Văn Trường Sơn. Ảnh: Thành Anh.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai khoảng giữa tháng 4/2026 quen chị H. qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai phát sinh quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Sơn thường xuyên tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức "nổ hũ", liên tục thua sạch tiền nên nảy sinh ý định lợi dụng tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin, Sơn thuê một xe ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt, có điều kiện kinh tế. Sau đó, đối tượng nhiều lần dựng chuyện như làm hồ sơ vay vốn cho khách bị lỗi cần người đứng tên vay giúp, hoặc góp vốn mở quán ăn cùng chị H., qua đó yêu cầu chị H. và mẹ là bà L.T.H. (SN 1979) vay mượn tiền để chuyển cho mình.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 5 đến khi vụ việc bị phát hiện, Sơn đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của hai mẹ con nạn nhân.

Quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát xác định từ ngày 13/5-25/6, Sơn đã thực hiện hàng chục nghìn lượt đặt cược bằng hình thức "nổ hũ" và nhiều trò chơi khác trên các website cờ bạc trực tuyến, với tổng số tiền tham gia đánh bạc lên tới hơn 14 tỷ đồng.