Tòa án yêu cầu làm rõ vai trò của một số người liên quan trong vụ án, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2025, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Lê Anh Đức (SN 1998, quê Tuyên Quang) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga thông qua hình thức mua xe ô tô trả góp.

Đức có nợ xấu, không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nên anh ta đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ cho thuê xe tự lái, cần mở rộng hoạt động kinh doanh và nhờ 5 người đứng tên hợp đồng mua 5 chiếc ô tô theo hình thức trả góp hộ.

Mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ vay vốn ngân hàng do Đức thực hiện, tiền trả nợ ngân hàng do Đức chịu trách nhiệm, đồng thời Đức sẽ trả tiền công cho những người đứng tên khoản vay mua xe ô tô giúp Đức.

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Khi ngân hàng yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập của những người đứng tên khoản vay, Đức đã lên mạng xã hội để thuê làm giả các giấy tờ gồm: Hợp đồng lao động, giấy xác nhận thu nhập của người vay và cung cấp cho ngân hàng để được xét duyệt hồ sơ vay vốn.

Tin tưởng vào các tài liệu do Đức cung cấp là thật, phía ngân đã giải ngân tổng số hơn 4,2 tỷ đồng vào các showroom mà Đức ký nhờ người đứng tên hợp đồng mua xe và hợp đồng vay tiền ngân hàng. Sau đó, các showroom xuất hóa đơn, bàn giao xe cho Đức. Nhận được 5 chiếc ô tô, Đức liên bán lại xe cho người khác được tổng số hơn 3 tỷ đồng và không trả nợ cho ngân hàng mà chi tiêu cá nhân hết.

Cáo trạng xác định, từ 11/2024- 12/2024, Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Về dân sự, phía ngân hàng yêu cầu Lê Anh Đức trả lại số tiền trên.

Tách tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ

Cáo buộc cho rằng, chị Nguyễn Thu Trang (nhân viên ngân hàng) là người đã tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định và đề xuất giải ngân đối với các khoản vay mua 5 chiếc xe ô tô trả góp. Tại QĐT, chị Trang và anh Nguyễn Thành Long (đại diện Ngân hàng liên doanh Việt - Nga) trình bày rằng, đã thực hiện đúng quy trình thẩm định, phê duyệt của ngân hàng.

Bản thân chị Trang không biết các hợp đồng lao động và giấy chứng minh thu nhập do Đức cung cấp cho ngân hàng là giả; chị Trang không trao đổi, bàn bạc, không biết Đức có mục đích chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Do vậy, CQĐT cho rằng, chưa đủ căn cứ xác định chị Trang đồng phạm với Lê Anh Đức. Đồng thời, do Ngân hàng liên doanh Việt - Nga chưa cung cấp Quy trình thẩm định, phê duyệt khoản vay của ngân hàng nên chưa có căn cứ để xem xét vai trò, trách nhiệm của chị Trang trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn. CQĐT đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra Đức khai, ngoài 5 chiếc xe trên, anh ta còn nhờ người đứng tên khoản vay ở 2 ngân hàng khác để mua 2 chiếc ô tô sau đó bán xe được hơn 1,5 tỷ đồng. CQĐT cũng quyết định tách nội dung này để làm rõ sau.

Liên quan đến vụ án này, Đức bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.