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Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland (số 380 đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này để điều tra về hành vi nêu trên.

Đây là động thái mới nhất của Công an TPHCM dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Thành phố nhằm mở rộng điều tra, làm rõ các doanh nghiệp có hoạt động lừa đảo núp bóng "hợp đồng kỳ nghỉ", xác định rõ vai trò từ kẻ cầm đầu đến người giúp sức.

Xây dựng doanh nghiệp chân rết và chiêu trò tạo lòng tin để lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, Công ty Metaland được tổ chức và vận hành với phương thức, thủ đoạn tinh vi tương tự các doanh nghiệp lừa đảo bị triệt phá trước đó.

Tài liệu chứng cứ cho thấy, sau khi thành lập Công ty cổ phần đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án có liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục lập ra Công ty Metaland tại TPHCM nhằm mở rộng quy mô hoạt động.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh bắt giữ đối với 51 đối tượng. Ảnh: CACC

Tại Metaland, các đối tượng phân chia vai trò đầu não rất chặt chẽ như: Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý các nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh, là Giám đốc Kinh doanh, điều hành bộ phận bán hàng và Trương Minh Phương là người phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật.

Dưới các đối tượng này là hệ thống quản lý sale, telesale, trưởng nhóm và nhân viên được tổ chức theo mô hình phân cấp, thực hiện khép kín từng công đoạn từ tiếp cận đến thu tiền của nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: CACC

Và các đối tượng có vai trò chủ chốt tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland. Ảnh: CACC

Để tiếp cận khách hàng, bộ phận telesale sử dụng dữ liệu có sẵn để gọi điện mời người dân tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí. Tại đây, các đối tượng khai thác thông tin về công việc, thu nhập nhằm đánh giá khả năng tài chính của khách hàng trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp tục “chăm sóc”.

Tại các buổi hội thảo, nhân viên Metaland dùng kịch bản dàn dựng sẵn để quảng bá gói hợp đồng kỳ nghỉ với hàng loạt quyền lợi "trên trời" như: cho thuê lại sinh lời cao, dễ dàng chuyển nhượng, kèm các ưu đãi kích cầu có thời hạn nhằm ép khách hàng xuống tiền nhanh chóng.

Đáng chú ý, công ty này tự nâng khống rồi niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng giá cao, sau đó cho nhân viên giả vờ "thương lượng giảm giá" để khách hàng tưởng mình nhận được ưu đãi lớn.

Sau khi khách hàng thanh toán, Metaland chi trả lại một khoản tiền nhỏ với danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên”. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ như cam kết. Khoản tiền này được lấy từ chính tiền khách hàng đã nộp, nhằm tạo niềm tin, giảm khiếu nại và tiếp tục dẫn dụ người mua thực hiện các giao dịch lớn hơn.

Sẵn sàng kịch bản xóa dấu vết khi có biến động

Cơ quan CSĐT cho biết các đối tượng cầm đầu vô cùng tinh vi khi chuẩn bị sẵn cả hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp để đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi xảy ra tranh chấp. Sau khi ôm tiền của nạn nhân, nhiều nhân viên kinh doanh cũng lập tức nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm xóa dấu vết.

51 đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác mở rộng điều tra. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã kiên trì rà soát, xác minh và làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Loại hợp đồng mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo khách hàng. Ảnh: CACC

Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty và cá nhân khác có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để trục lợi, bảo vệ tài sản cho người dân.