Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, đường dây do Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Để vận hành đường dây, các đối tượng đưa nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Chúng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế gọi điện lừa người dân chuyển tiền. Đồng thời, các đối tượng tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Ngoài ra, nhóm này còn xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo; lừa đảo tình cảm hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội, gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2024 đến khi bị bắt, đường dây này đã lừa đảo khoảng 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ.