Nhóm nhạc 2 thầy trò Monkey & Tiger debut với MV "Chính là anh"

Nhóm nhạc là sự kết hợp của 2 thầy trò Hưng Nguyễn - người giành giải thưởng cao nhất cuộc thi Mister Tourism World 2025 - Nam vương Du lịch thế giới và Cao Minh Thiên Tùng (Hoàng Tử Drill).

Ca khúc Chính là anh mở màn hành trình âm nhạc của Monkey & Tiger. MV tái hiện một ca khúc bất hủ được mọi người nghe từ năm này qua năm khác với tạo hình trong MV được diễn tả từ năm 1980 đến 3000.

2 thầy trò Nam vương Hưng Nguyễn và Cao Minh Thiên Tùng (Hoàng Tử Drill).

Chính là anh được Cao Minh Thiên Tùng sáng tác với giai điệu trong sáng, ấm áp và giàu cảm xúc cùng với vũ đạo lôi cuốn từ Nam vương Hưng Nguyễn hứa hẹn nhóm nhạc 2 thành viên này sẽ mang đến một làn gió mới trong showbiz Việt hiện nay.

Trong 48 giờ đầu phát hành, MV cán mốc 600 nghìn view.

Con gái Tú Dưa nêu tuyên ngôn nghệ thuật

LEXXY - sinh năm 2004, con gái nhạc sĩ Tú Dưa và VĐV Thúy Hiền - vừa phát hành MV Niệm chíll.

Ca sĩ LEXXY.

MV kể câu chuyện của cô gái hiện đại, độc lập và hiểu rõ giá trị của bản thân. Cô không chạy theo một mối quan hệ bằng mọi giá mà tiếp cận tình yêu bằng sự tỉnh táo, "chịu chơi" nhưng không dễ dãi, mù quáng.

Với ý tưởng không gian MV là vũ trụ riêng của LEXXY, cô thể hiện rõ tư cách chủ nhân trong thế giới đó. Đồng hành cùng nữ ca sĩ là đạo diễn Jason Lê - từng hợp tác với Sơn Tùng M-TP, Rhyder, Quang Hùng MasterD... và producer Drum7 - đứng sau nhiều bản hit của Tăng Duy Tân.

Trích đoạn MV "Niệm chíll"

Lần đầu hợp tác, LEXXY và Drum7 đã dành nhiều thời gian để trao đổi từ chuyên môn, tính cách đến quan điểm sống, có những buổi làm việc kéo dài gần 10 tiếng.

Nhạc sĩ Vũ Thành An phát hành đĩa than đầu tiên sau gần 6 thập kỷ

Nhạc sĩ Vũ Thành An vừa phát hành LP Vùng tóc nhớ. Đĩa gồm 8 ca khúc: Bài không tên số 1, Bài không tên số 2, Bài không tên số 3, Bài không tên số 5, Bài không tên số 6, Bài không tên số 8, Bài không tên số 9 và Bài không tên cuối cùng qua tiếng hát Lệ Quyên - người đầu tiên trình bày nhạc Vũ Thành An ở Việt Nam sau năm 1975 kể từ khi được cấp phép phổ biến năm 2014.

Nhạc sĩ Vũ Thành An. Ảnh: Tư liệu

Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ: "Quả là hạnh phúc lớn lao cho tôi khi sau 60 năm, những bài Không tên vẫn còn tồn tại. Tôi biết ơn khán giả đã yêu mến âm nhạc của mình".

Sau một thời gian vắng bóng, nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Đức Cường tái xuất với sáng tác mới Từ đầu tiên mang âm hưởng R&B nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Lần trở lại này không chỉ gợi lại những rung động quen thuộc từng làm nên dấu ấn của anh mà còn cho thấy sự chín muồi trong tư duy sáng tác sau gần 20 năm bền bỉ hoạt động nghệ thuật.

Trong làng nhạc Việt đương đại, mỗi lần Nguyễn Đức Cường xuất hiện đều mang theo một câu chuyện riêng, một màu sắc âm nhạc khó trộn lẫn.

Nguyễn Đức Cường nói lần tái xuất này chọn cách kể lại những ký ức đã ngủ yên của các mối tình cũ bằng giọng điệu trưởng thành, thấu cảm, không bi lụy mà sâu lắng. Âm nhạc vì thế trở thành nơi lưu giữ những lát cắt cảm xúc rất đời: có hạnh phúc, dang dở, vui buồn, tất cả được chưng cất thành chất liệu nghệ thuật.

Ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Nguyễn Đức Cường cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở việc sáng tác mà là thuyết phục vợ - ca sĩ, nhà sản xuất Vũ Hạnh Nguyên - ủng hộ ý tưởng viết về những người yêu cũ. Anh mất gần 1 tháng để giãi bày rằng đó chỉ là những trải nghiệm cảm xúc phổ quát của bất kỳ ai từng yêu, hoàn toàn không mang tính cá nhân hóa đời sống riêng tư. “Những câu chuyện ấy chỉ tồn tại trong ký ức và được chuyển hóa thành âm nhạc. Nhưng cuối cùng, vợ vẫn là nhất”, nam nhạc sĩ hài hước chia sẻ.

Với sản phẩm mới, Nguyễn Đức Cường mong mang đến hình ảnh một nghệ sĩ giàu trải nghiệm, chân thành nhưng vẫn giữ trọn tinh thần lãng mạn đã trở thành dấu ấn xuyên suốt sự nghiệp.

Là một trong những ca sĩ - nhạc sĩ tiêu biểu của thế hệ 8X, Nguyễn Đức Cường sớm ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, nam tính cùng phong cách sáng tác đậm chất tự sự. Anh được đông đảo khán giả yêu mến qua các ca khúc như: Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt tôi, Nếu như anh đến…

Nguyễn Đức Cường với "Từ đầu tiên"