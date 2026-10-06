Công an Hà Nội thu giữ hơn 1,2 triệu viên sủi chứa chất bảo quản natri benzoat vượt ngưỡng tới 33 lần. Vụ việc khiến người tiêu dùng lo lắng khi sử dụng sản phẩm này.

Ngày 5/10, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, đã bị bắt tạm giam.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ, niêm phong tổng cộng 1.224.500 sản phẩm. Kết quả phân tích bốn mẫu kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng natri benzoat dao động từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%. Đáng chú ý, một số thành phần ghi trên nhãn mác không được phát hiện qua quá trình kiểm nghiệm thực tế.

Hơn 1,2 triệu viên sủi giả bị thu giữ. Ảnh: CACC

Thông tin hơn 1,2 triệu viên sủi bị thu giữ với chất bảo quản vượt mức cho phép tới 33 lần đã gây nên sự lo lắng cho người tiêu dùng.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, natri benzoat (mã phụ gia E211) là chất bảo quản được phép sử dụng phổ biến trong thực phẩm. Tuy nhiên, nhà sản xuất phải dùng đúng loại sản phẩm, đúng hàm lượng và bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Bác sĩ Hoàng phân tích, việc nói một chất bảo quản "vượt 33 lần" là đang so sánh hàm lượng thực tế với giới hạn áp dụng quy định. Không có phép tính nào cho phép chuyển đổi ngay con số đó thành "độc hơn 33 lần" hay "nguy cơ ung thư tăng 33 lần".

“Trong y học, muốn đánh giá chính xác tác động đối với sức khỏe còn phải biết người dùng đã uống bao nhiêu, trong bao lâu, cân nặng và tình trạng sức khỏe cụ thể ra sao”, bác sĩ Hoàng nói.

Theo đó, giới hạn hàm lượng trong sản phẩm khác với mức tiêu thụ hằng ngày chấp nhận được (ADI). Một bên dùng để kiểm soát công thức sản xuất, bên kia phục vụ đánh giá lượng tiếp nhận lâu dài vào cơ thể. JECFA (Ủy ban Chuyên gia Hỗn hợp về Phụ gia Thực phẩm do Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc thành lập) từ năm 2021 ghi nhận ADI nhóm đối với axit benzoic và các chất liên quan ở mức 0-20 mg/kg thể trọng/ngày (tính theo lượng tương đương axit benzoic), thay thế cho mức cũ 0-5 mg/kg/ngày.

“Giả định một viên sủi nặng 4g, hàm lượng công bố tương ứng khoảng 167-271mg natri benzoat mỗi viên. Tuy nhiên, đây chỉ là con số minh họa, không phải liều thực tế đã xác nhận vì còn thiếu khối lượng thực tế từng viên và lịch sử sử dụng của người bệnh.

Tất nhiên, chỉ số ADI không phải là lý do để hợp thức hóa các sản phẩm vượt chuẩn. Hành vi vi phạm của doanh nghiệp vẫn cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, dù chưa đủ dữ liệu để kết luận từng người sử dụng đã bị ngộ độc hay chưa”, bác sĩ Hoàng nói.

Theo bác sĩ, những người đang giữ sản phẩm sủi trên thì không nên tiếp tục sử dụng. Đồng thời, người tiêu dùng cần giữ bao bì, số lô, hóa đơn và lịch sử đơn hàng. Những người đã sử dụng nên đi khám, cung cấp cho bác sĩ đủ thông tin về số lượng đã uống, thời gian sử dụng và biểu hiện bất thường (nếu có), không nên tự chẩn đoán bị ngộ độc hoặc ung thư.