Chỉ vì tin vào các phương pháp chữa bệnh dân gian, gia đình đã cho bé trai 1 tháng tuổi dùng thuốc nam, đốt đèn và chích rạch nhiều vị trí trên cơ thể.

Bé trai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) cấp cứu trong tình trạng lờ đờ, bỏ bú, nôn nhiều, mất nước, thiếu máu nặng và rối loạn đông máu. Trước đó, gia đình đã tự điều trị cho trẻ bằng thuốc nam, đốt đèn và chích rạch nhiều vị trí trên cơ thể.

Ba ngày trước đó, trẻ nôn nhiều lần kèm sốt và tiêu chảy 3-4 lần mỗi ngày. Gia đình cho con uống, tắm thuốc nam nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, bệnh nhi được đưa sang nhà hàng xóm để đốt đèn và dùng kim khâu quần áo chích rạch nhiều vị trí trên cơ thể với mục đích điều trị.

Bác sĩ theo dõi sức khỏe cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Tình trạng của trẻ tiếp tục xấu đi nên gia đình đưa đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa.

Khi nhập viện, bệnh nhi lờ đờ, da xanh vàng, niêm mạc nhợt, thóp căng, bụng chướng và thỉnh thoảng xuất hiện những cơn gồng cơ. Trên cơ thể bé có nhiều tổn thương da do đốt đèn và vết thương hở do chích rạch, một số vị trí còn rỉ máu.

Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và tiến hành các biện pháp hồi sức, trong đó có truyền dịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ thiếu máu nặng kèm rối loạn đông máu.

Nhận định đây là trường hợp nặng, nguy cơ diễn biến xấu và vượt quá khả năng điều trị tại tuyến cơ sở, bệnh viện chuyển trẻ lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa khuyến cáo cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường đặc biệt ở trẻ sơ sinh như sốt, bỏ bú, bú kém, nôn nhiều hoặc nôn vọt, tiêu chảy, li bì, khó đánh thức, co giật, gồng cứng, khó thở, tím tái, vàng da hoặc chảy máu.

Cha mẹ không nên tự ý cho con sử dụng thuốc, thuốc nam, nước lá hoặc các sản phẩm chưa được nhân viên y tế hướng dẫn. Đặc biệt, người lớn tuyệt đối không đốt, châm, khều, rạch hay dùng vật nhọn tác động lên cơ thể trẻ.

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