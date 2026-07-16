Tối 16/7, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, nạn nhân bị chấn thương nặng nhất (54 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã có những tiến triển tích cực sau 3 ngày chuyển đến bệnh viện điều trị chuyên sâu, nhờ sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

BS.CKII Nguyễn Lý Minh Duy, Khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, bệnh nhân đã tỉnh, xuất huyết não không tiến triển thêm, tim mạch và huyết áp ổn định sau can thiệp tái thông mạch vành và đặt máy tạo nhịp.

"Tổn thương phổi do hít sặc nước biển đang cải thiện, bệnh nhân đã được rút ống thở, có thể tự thở nhưng vẫn cần hỗ trợ oxy và tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức Cấp cứu", bác sĩ Duy thông tin thêm.

Bệnh nhân đã tỉnh, xuất huyết não không tiến triển thêm, tim mạch và huyết áp ổn định. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 14/7, sau khi các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp với đội ngũ y tế địa phương và can thiệp mạch vành, đặt 2 stent tái thông các mạch vành bị tổn thương, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên sâu.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam, rời Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện gặp sóng lớn, gió mạnh rồi lật úp, hất toàn bộ 36 người trên ca nô xuống biển.

Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ. Trong đó, 21 người sống sót và 15 người tử vong. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.