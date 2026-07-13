Chiểu 13/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Pháp y TPHCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa 15 thi thể nạn nhân người Ấn Độ tử vong trong vụ lật ca nô ở đặc khu Phú Quốc về nước. Chuyến bay dự kiến khởi hành trong chiều cùng ngày.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TPHCM, chiều 12/7, toàn bộ 15 thi thể được chuyển từ Phú Quốc về TPHCM để thực hiện thủ tục pháp y.

"Sáng nay, một đơn vị chuyên trách do Sở Ngoại vụ chỉ định phối hợp cùng Trung tâm Pháp y hoàn tất những thủ tục cuối cùng, tiến hành tẩm liệm và đưa thi thể các nạn nhân vào quan tài trước khi bàn giao cho phía Ấn Độ. Sau đó, công tác di chuyển thi thể ra sân bay được thực hiện", lãnh đạo Trung tâm Pháp y TPHCM thông tin.

Sáng 12/7, 15 thi thể các nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc rời đảo, được chuyển về Trung tâm Pháp y TPHCM. Ảnh: Hoàng Dung

Toàn bộ quy trình phối hợp, thủ tục ngoại giao và lịch trình vận chuyển do Sở Ngoại vụ TPHCM làm đầu mối điều phối.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, 2 du sống sót trong vụ tai nạn cũng rời đảo vào chiều nay.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam rời Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện gặp sóng lớn, gió mạnh rồi lật úp, hất toàn bộ 36 người trên ca nô xuống biển.

Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ. Trong đó, 21 người sống sót và 15 người tử vong. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế tỉnh An Giang đã kích hoạt báo động đỏ, huy động tối đa nhân lực và phương tiện để cấp cứu các nạn nhân vụ lật ca nô. Đến nay, các nạn nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, riêng một người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị.