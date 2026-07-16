Sau 1 tháng 20 ngày kể từ khi UBND TPHCM ban hành Kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, đến ngày 16/7, toàn thành phố đã có gần 550.000 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Y tế TPHCM đã hoàn tất phương án kết nối toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh với 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Theo đó, tất cả bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, bệnh viện thuộc bộ, ngành, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế đều được phân công đồng hành với từng địa phương trong suốt chiến dịch.

Mỗi xã, phường sẽ được một hoặc nhiều cơ sở y tế phụ trách tùy theo quy mô dân số. Các bệnh viện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đội khám lưu động tại trạm y tế, điểm khám cộng đồng hoặc ngay tại khu dân cư, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện nhất.

Nhân viên y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám cho người dân tại xã Long Hải. Ảnh: L.Q.C.

Đây cũng là lần đầu tiên TPHCM huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập và ngoài công lập tham gia một chương trình y tế dự phòng quy mô toàn thành phố.

Nhiều bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân y 175, Đại học Y Dược TPHCM cùng các bệnh viện tuyến cuối của thành phố như Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Trưng Vương, Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Thịnh... đều tham gia chiến dịch.

Theo kế hoạch, chính quyền địa phương sẽ lập danh sách, tuyên truyền, vận động người dân và bố trí địa điểm khám; các bệnh viện cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia khám lưu động, hỗ trợ chuyên môn, chuyển tuyến khi cần và tiếp tục quản lý các trường hợp mắc bệnh mạn tính.

Sau mỗi lần khám, toàn bộ kết quả sẽ được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng quản lý sức khỏe liên tục cho người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết các cơ sở y tế được yêu cầu bố trí khu vực khám sức khỏe riêng, tách biệt với khu khám chữa bệnh thông thường; tổ chức khám miễn phí, không phân biệt nơi cư trú để người dân dễ dàng tiếp cận chương trình.

Để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trong năm 2026, Sở Y tế yêu cầu các địa phương áp dụng phương pháp "quản trị thời gian ngược", xác định chỉ tiêu khám theo từng tháng, từng tuần, từng ngày dựa trên số người chưa được khám.

Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm chính thức bắt đầu từ ngày 16/7. Theo lãnh đạo Sở Y tế, mỗi lần người dân đến khám, chữa bệnh sẽ là cơ hội để rà soát và bổ sung những trường hợp chưa được khám sức khỏe, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được quản lý sức khỏe chủ động và toàn diện.