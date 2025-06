Sáng 16/6, anh Xuân Trường - người từng giúp đỡ hai vợ chồng cho biết, đã đưa cả hai đến trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hai nạn nhân là anh Giàng Hồ (25 tuổi, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và thím của anh – chị Cư Mủa (32 tuổi).

Hai nạn nhân trong vụ việc đã đến công an trình báo.

Anh Giàng Hồ kể: “Ngày 13/6, sau khi khám bệnh cho con tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hai người bắt xe ôm công nghệ đến bến xe Mỹ Đình để về quê. Khi vừa đến cổng bến xe, một người đàn ông đội nón lá, cầm gậy tiếp cận và hỏi họ: "Đi nhà xe nào?”.

Biết họ định đi xe Trúc Nghiu, người này liền tự xưng là nhân viên nhà xe và chỉ đạo hai xe ôm chở họ đuổi theo chiếc xe khách vừa rời bến.

Chạy được khoảng 1km, tài xế xe ôm thông báo rằng xe khách đang chờ ở Km23 – một địa điểm không rõ ràng, khó xác định, rồi yêu cầu hai người chuyển sang taxi để tiếp tục “đuổi theo”. Ngay chuyến đi đầu tiên, họ đã bị thu 700 nghìn đồng.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi taxi chở họ đến một khu vực vắng vẻ gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tại đây, tài xế bất ngờ dừng xe, khóa cửa và yêu cầu trả thêm 4,2 triệu đồng, với lý do quãng đường vừa đi dài 120km. Dù anh Hồ nói chỉ còn 1,2 triệu đồng tiền mặt, tài xế vẫn kiên quyết đòi đủ tiền, nếu không sẽ quay lại bến xe Mỹ Đình.

Trong tâm trạng hoảng loạn, anh Hồ buộc phải gọi người thân chuyển gấp 4 triệu đồng, sau đó nộp thêm 200 nghìn đồng mới được thả xuống.

“Chúng tôi bị đe dọa trên xe. Tôi sợ không đưa tiền thì người ta sẽ giết tôi”, chị Cư Mủa nói trong nước mắt. Với gia đình chị, số tiền 4,9 triệu đồng là một khoản chi phí vượt quá khả năng, trong khi con trai chị bị bệnh tim đã ba năm nay và cả nhà đang gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng do vay mượn để chữa bệnh.

“Chúng tôi không chỉ bị ‘chặt chém’, mà là bị lừa đảo. Tôi mong công an vào cuộc để lấy lại số tiền đó. Chúng tôi nghèo quá rồi…”, chị Mủa nghẹn ngào.

Gặp người tốt giữa hành trình gian nan

Khoảng 15h30 ngày 13/6, trên đường từ Hà Nội về quê, anh Xuân Trường – chủ một quán ăn – khi đi ngang đoạn rẽ vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì thấy hai người ở vùng cao đang vác bao tải, đi bộ giữa trời nắng như đổ lửa.

Cán bộ công an đang ghi lời khai của nạn nhân.

Anh dừng xe hỏi chuyện. Khi nghe kể về hành trình cay đắng họ vừa trải qua, anh không khỏi xót xa. Anh liền cho họ đi nhờ đến trạm thu phí để bắt xe về quê. Vừa lên xe được một lúc, người phụ nữ đã bật khóc nức nở vì uất ức.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết: Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội qua đoạn clip do anh Xuân Trường ghi lại, sáng 16/6, cả hai nạn nhân đã trở lại Hà Nội để trình báo công an. Công an phường Mỹ Đình 2 đã tiếp nhận vụ việc và đang khẩn trương xác minh danh tính những người liên quan.

Liên quan đến vụ tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng cho đoạn đường từ bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình khẳng định: tài xế taxi đón khách ở ngoài khuôn viên bến xe.

“Sau khi nhận thông tin phản ảnh trên mạng xã hội, chúng tôi nhận định mặc dù sự việc xảy ra bên ngoài khu vực bến xe Mỹ Đình nhưng các đối tượng đã xâm hại đến quyền lợi và tài sản của hành khách, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý hành khách đi xe.

Vì thế, bến xe đã thông tin với trạm công an Bến xe Mỹ Đình, Công an phường Mỹ Đình 2, đề nghị điều tra xử lý các đối tượng vi phạm để bảo vệ quyền lợi, tài sản của hành khách. Công an phường Mỹ Đình đã vào cuộc điều tra, xử lý”, ông Hòa nói.