Liên quan đến vụ tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng cho đoạn đường từ bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình khẳng định: tài xế taxi đón khách ở ngoài khuôn viên bến xe.

“Sau khi nhận thông tin phản ảnh trên mạng xã hội, chúng tôi nhận định mặc dù sự việc xảy ra bên ngoài khu vực bến xe Mỹ Đình, nhưng các đối tượng đã xâm hại đến quyền lợi và tài sản của hành khách, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý hành khách đi xe.

Vì thế, bến xe đã thông tin với trạm công an Bến xe Mỹ Đình, Công an phường Mỹ Đình 2, đề nghị điều tra xử lý các đối tượng vi phạm để bảo vệ quyền lợi, tài sản của hành khách. Công an phường Mỹ Đình đã vào cuộc điều tra xử lý kịp thời”, ông Hòa nói.

Hai hành khách 'tố" bị tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Chụp màn hình

Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình khuyến cáo hành khách đi các tuyến đường dài nên vào bến mua vé.

“Hiện Công ty quản lý bến xe Hà Nội có ký hợp đồng với một số hãng taxi, xe ôm vận chuyển hành khách ở bến xe Mỹ Đình khi có nhu cầu. Hành khách có thể gọi những hãng xe này ngay trong bến để tránh bị chặt chém. Ngoài ra, bến xe cũng có số điện thoại hotline, nhân viên trực, hành khách có nhu cầu liên hệ để được trợ giúp kịp thời”, ông Hòa lưu ý.

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết, với những doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh vận tải phải đảm bảo các điều kiện: có trụ sở, có tổ chức bộ máy vận hành doanh nghiệp hay hợp tác xã; xe được trang bị thiết bị giám sát hành trình, có phần mềm quản lý, giám sát tài xế… Và trên tất cả các ứng dụng đặt xe đều niêm yết giá. Do đó, tài xế không thể gian lận được.

Còn taxi “dù” không đăng ký kinh doanh vận tải, đa phần là những lái xe đã nghỉ việc ở các hãng taxi sau đó ra ngoài mua xe chạy. Những xe này thường không được kiểm tra về mức độ an toàn, dẫn đến tình trạng không kiểm soát được.

Theo ông Hùng, cả nước hiện có hơn 100.000 xe taxi của các doanh nghiệp, hợp tác xã nhưng dạng xe hợp đồng dưới 8 chỗ thì gấp 5 tới 6 lần.

Do đó, để tránh bị “chặt chém”, hành khách nên chọn các doanh nghiệp lớn, có uy tín, có thương hiệu và nên tải ứng dụng của các doanh nghiệp này để sử dụng .

“Khi lên xe, hành khách nên chụp lại biển số. Xe kinh doanh vận tải có biển số màu vàng, khi gặp vấn đề hành khách có thể cung cấp biển số này tới cơ quan công an để được giải quyết”, ông Hùng thông tin.

Ngoài ra, ông Hùng khuyến cáo hành khách khi lên xe cần quan sát phương tiện có đảm bảo chất lượng an toàn hay không? Hỏi rõ đoạn đường mình định di chuyển bao nhiêu km, giá tiền ra sao?

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hoàn cảnh của 2 mợ cháu bị xe ôm, taxi chặt chém 4,9 triệu cho quãng đường từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến bến xe Mỹ Đình rồi đến đầu cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Theo nguồn tin của VietNamNet, xe taxi lấy 4,2 triệu của 2 mợ cháu người dân tộc là xe cá nhân không thuộc đơn vị kinh doanh vận tải nào.