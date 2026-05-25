Vietnam ADR Week 2026 là chuỗi sự kiện chuyên môn và kết nối do VIAC phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam tổ chức từ 25-29/5 tại Hà Nội và TPHCM, với chủ đề “Trọng tài và ADR: Vươn tầm cao mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của VIAC và Hội Luật gia Việt Nam cũng như cộng đồng trọng tài và ADR trong việc thúc đẩy sự phát triển của các cơ chế giải quyết tranh chấp hiện đại tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cho rằng tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và thương mại là điều khó tránh khỏi, thậm chí có xu hướng gia tăng trong bối cảnh hiện nay.

Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Trong bối cảnh đó, các quốc gia và doanh nghiệp muốn phát triển bền vững đều phải quan tâm xây dựng cho mình chiến lược và cách thức tiếp cận phù hợp để phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp, và khi có tranh chấp thì có cơ chế giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu khai mạc chương trình, GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, cũng nhấn mạnh, trọng tài, hòa giải và ADR (các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế) đang trở thành cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp hơn bao giờ hết nhờ tính linh hoạt, hiệu quả và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Ông nhận xét, châu Á đang trở thành khu vực phát triển mạnh của hoạt động trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Trong bối cảnh đó, việc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động trọng tài và ADR có ý nghĩa trọng yếu trong việc củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường pháp lý Việt Nam.

Tại phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề "Nâng cao chuẩn mực trọng tài - Kỳ vọng từ người sử dụng", nhiều ý kiến nhận định việc hoàn thiện khung pháp lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hỗ trợ từ hệ thống tư pháp và mở rộng kết nối quốc tế sẽ là những yếu tố then chốt để nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ trọng tài khu vực.