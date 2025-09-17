Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, thì bên cạnh các cơ hội hợp tác kinh doanh và phát triển thị trường quốc tế; các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với nhiều rủi ro, nguy cơ xảy ra tranh chấp trong giao dịch thương mại. Tính đến nay, tổng số các vụ việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam do các nước khởi kiện là 234 vụ việc.

Hầu hết các thị trường xuất khẩu truyền thống lớn đều đã khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đối với Việt Nam. Phạm vi sản phẩm bị điều tra ngày càng đa dạng, Xu hướng điều tra ngày một khắt khe hơn. Trong bối cảnh đó, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại hợp lý, phù hợp với cam kết quốc tế là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển, ổn định sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh hoạ

Những năm gần đây, các tranh chấp trong khuôn khổ WTO về việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đang có xu hướng gia tăng. Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ngày càng chủ động áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ thị trường nội địa. Vì lý do này, một số nước đang phát triển đã trở thành bị đơn trong các vụ tranh chấp liên quan đến các biện pháp này.

Trước tình hình đó, hôm 16/9, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã chủ trì, phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xuất xứ hàng hoá - Góc nhìn của chuyên gia quốc tế".

Sự kiện nhằm cập nhật kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến xuất xứ hàng hoá cho các cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước đến từ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ- C/O và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội thảo có sự tham gia trình bày của các diễn giả là những chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực xuất xứ hàng hoá đến từ Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Trung tâm tư vấn về luật WTO (ACWL), Hãng luật Akin Gump (Geneva) và Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) (London), Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (SACCI) (Johannesburg).

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng cho rằng việc tổ chức hội thảo thể hiện sự tích cực của Việt Nam trong việc chủ động nâng cao năng lực thực thi quy tắc xuất xứ, từ đó góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết thương mại quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thách thức đối với thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trịnh Thị Thu Hiền nhấn mạnh vai trò nền tảng của quy tắc xuất xứ đối với thương mại quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa Phái đoàn và Cục.

Từ khi gia nhập WTO năm 2007, Việt Nam đã xây dựng cơ sở pháp lý về xuất xứ hàng hoá phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Đầu năm nay, Việt Nam đã thông báo cập nhật về quy tắc xuất xứ không ưu đãi với WTO, tái khẳng định cam kết minh bạch và hợp tác với các thành viên WTO.

Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy làm rõ quy tắc xuất xứ minh bạch và rõ ràng giúp định hình Việt Nam như là một điểm đến an toàn và đáng tin cậy cho đầu tư. Xu thế hiện nay là các nước thắt chặt quy định, kiểm soát đối với vấn đề xuất xứ hàng hoá, do đó, giải quyết vấn đề này sẽ giúp tránh xảy ra tranh chấp thương mại.

Trên cơ sở chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế, đại diện đơn vị chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, thảo luận về cơ chế hợp tác quốc tế cũng như những vướng mắc thực tiễn trong quá trình cấp C/O. Những giải đáp cụ thể của chuyên gia đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cho đội ngũ cán bộ trong công tác thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hoá minh bạch, công bằng, phục vụ hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.