Theo phán quyết của Tòa án Court of Common Pleas tại quận Montgomery thuộc bang Pennsylvania (Mỹ), Hyundai đã “cố tình” để các xe liên quan bị tiêu hủy dù biết rằng chúng đang là bằng chứng liên quan đến một vụ kiện đang diễn ra.

Vụ việc liên quan đến chương trình mua lại xe của Hyundai dành cho các đại lý. Theo chương trình này, đại lý có thể được hãng hoàn tiền nếu xe bị ế ẩm, không thể bán được do lỗi kỹ thuật, hư hỏng hoặc các vấn đề đặc biệt khác.

Hyundai cho rằng hai đại lý đã cố tình làm hỏng một số chiếc xe để đưa vào diện yêu cầu hoàn tiền. Tuy nhiên, phía đại lý bác bỏ cáo buộc và đưa vụ việc ra tòa.

Trong quá trình xét xử, các đại lý lập luận rằng, Hyundai đã cho tiêu hủy chính những chiếc xe đang là "tang chứng, vật chứng" của vụ tranh chấp trước khi các chuyên gia độc lập có thể giám định chúng. Việc không còn tiếp cận được các phương tiện khiến họ không thể tự đánh giá mức độ hư hỏng hay kiểm chứng các cáo buộc của hãng xe.

Nghiền loạt xe liên quan vụ tranh chấp với đại lý, Hyundai bị phạt 9,8 triệu USD.

Tòa án cho rằng Hyundai đã thực hiện hành vi huỷ hoại chứng cứ liên quan đến vụ kiện. Theo thẩm phán, việc tiêu hủy các phương tiện đã khiến phía đại lý không thể thu thập chứng cứ của riêng mình.

Do đó, tòa quyết định áp dụng khoản chế tài phạt đến 9,8 triệu USD đối với Hyundai.

Đáng chú ý, quyết định này không đồng nghĩa vụ kiện kết thúc. Tranh chấp giữa hãng xe và hai đại lý vẫn tiếp tục được xét xử. Ngay cả khi Hyundai kháng cáo mức phạt, hãng vẫn phải tiếp tục theo đuổi vụ kiện dù những chiếc xe vốn là chứng cứ quan trọng đã bị tiêu hủy.

Theo Carscoops

