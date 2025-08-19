Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Sở Dân tộc và Tôn giáo đã cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn; phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tôn giáo và đất đai gắn với tôn giáo; giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách tôn giáo trong tình hình mới; Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028; tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban ĐKCG các cấp tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

Linh mục Nguyễn Văn Ba - Phó Chủ tịch, Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trâm

Hội nghị cũng tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn triển khai công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và công tác dân tộc ở địa phương; chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay trong việc phát huy vai trò của chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trâm

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ cơ sở, các chức sắc, chức việc được nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo... Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị cũng là dịp để các tổ chức, cá nhân tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.