Theo các chuyên gia, việc kịp thời nắm bắt thông tin về các xu hướng, đặc điểm của hoạt động tội phạm mạng cùng những biện pháp hữu hiệu để phòng chống tấn công mạng có ý nghĩa lớn với các doanh nghiệp, tổ chức, người dùng Internet cũng như mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Với các doanh nghiệp, tổ chức, việc hiểu rõ các thủ đoạn tấn công mạng phổ biến như lừa đảo trực tuyến, mã độc tống tiền, đánh cắp dữ liệu hay giả mạo giao dịch điện tử sẽ giúp đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu khách hàng.

Khi hạn chế được các sự cố an ninh mạng, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu thiệt hại tài chính, tránh gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì uy tín trên thị trường. Đây là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy thương mại điện tử, kinh tế số và phát triển doanh nghiệp an toàn, bền vững.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động chia sẻ, tiếp nhận thông tin tình báo an ninh mạng, thời gian qua, các doanh nghiệp, tập đoàn an ninh mạng trong và ngoài nước thường xuyên có các nghiên cứu, báo cáo phát hành rộng rãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cả người dùng nắm bắt kịp thời các thông tin giúp họ an toàn hơn trong kỷ nguyên số.

“Báo cáo tổng quan mối đe dọa toàn cầu năm 2026” do các nghiên cứu viên FortiGuard Labs thực hiện, vừa được hãng bảo mật toàn cầu Fortinet công bố. Được xây dựng độc quyền từ dữ liệu được thu thập của FortiGuard Labs, báo cáo thường niên mới nhất này là một bức tranh tổng quan về tình hình và xu hướng các mối đe dọa an ninh mạng hiện tại, bao gồm phân tích toàn diện về tất cả các chiến thuật được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng.

Theo ông Derek Manky, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược an ninh mạng và nghiên cứu mối đe dọa toàn cầu tại FortiGuard Labs cho hay, tội phạm mạng là một trong những mối đe dọa phổ biến và gây tốn kém nhất trên thế giới. Báo cáo tổng quan mối đe dọa toàn cầu mới nhất của FortiGuard Labs đã cho thấy các tác nhân độc hại đang bắt đầu tận dụng trí tuệ nhân tạo - AI để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn.

Cụ thể, nghiên cứu mới của FortiGuard Labs chỉ ra rằng: Tốc độ quyết định rủi ro khi thời gian khai thác - TTE giảm. Khi AI đẩy nhanh quá trình trinh sát, vũ khí hóa và thực thi, các thông tin tình báo của FortiGuard cho thấy TTE giảm xuống còn từ 24 - 48 giờ với các đợt bùng phát nghiêm trọng, tăng mạnh so với các báo cáo trước đó cho thấy thời gian này là 4,76 ngày.

Cùng với đó, số nạn nhân của tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền - ransomware tăng vọt. Thông tin tình báo của đội ngũ FortiRecon đã xác định được 7.831 nạn nhân của ransomware trên toàn cầu, tăng vọt so với khoảng 1.600 nạn nhân được xác định trong báo cáo năm 2025 của Fortinet.

Sự phổ biến của các bộ công cụ tội phạm mạng như WormGPT, FraudGPT và BruteForceAI đã góp phần vào mức tăng 389% này so với năm trước. Ba lĩnh vực bị nhắm mục tiêu hàng đầu bao gồm sản xuất, dịch vụ kinh doanh và bán lẻ.

“Báo cáo tổng quan mối đe dọa toàn cầu năm 2026” vừa được Fortinet công bố, chỉ ra rằng: Sự phân tán thông tin định danh đang tạo ra rủi ro trên môi trường đám mây.

Thông tin tình báo của FortiCNAPP xác nhận rằng trong suốt năm ngoái, hầu hết các sự cố trên đám mây được xác nhận đều bắt nguồn từ thông tin đăng nhập bị đánh cắp, bị lộ hoặc bị sử dụng sai mục đích, chứ không phải từ việc khai thác cơ sở hạ tầng. Phân tích theo ngành cho thấy bệnh viện/phòng khám và các cơ sở bán lẻ là mục tiêu hàng đầu.

Rõ ràng là, sự phân tán thông tin định danh đang tạo ra rủi ro trên môi trường đám mây. Số lượng lớn người dùng có thông tin định danh riêng, mô hình truy cập liên kết và tích hợp đám mây phức tạp đang khiến những nơi này trở thành mục tiêu chính của tin tặc.

Dữ liệu từ “Báo cáo tổng quan mối đe dọa toàn cầu năm 2026” của Fortinet còn chỉ ra rằng, với sự hỗ trợ của AI, tội phạm mạng hiện đại đang làm việc thông minh hơn, không tốn nhiều công sức như trước.

Các kỹ thuật tấn công được tối ưu hóa và thông minh hơn, các tác nhân đe dọa đang thực hiện ít lần tấn công hơn vào các mục tiêu được lựa chọn kỹ lưỡng hơn, làm tăng xác suất thành công trên mỗi thông tin đăng nhập được kiểm tra.

Đưa ra khuyến nghị cho các doanh nghiệp, tổ chức, ông Derek Manky cho rằng: Khi tội phạm mạng ngày càng tăng cường sử dụng AI để củng cố chiến thuật của chúng, các nhà bảo vệ mạng phải phát triển các hoạt động an ninh mạng thành một hệ thống phòng thủ công nghiệp hóa và áp dụng các công cụ hỗ trợ AI có khả năng phản hồi với tốc độ tương đương với các mối đe dọa hiện đại.

Chuyên gia Fortinet cũng khẳng định hãng bảo mật này cam kết nỗ lực chống lại tội phạm mạng bằng cách thu thập và chia sẻ thông tin tình báo về mối đe dọa và tích cực chống lại các mối đe dọa mạng trên quy mô toàn cầu.

Hiện thực hóa cam kết này, Fortinet đã tham gia sáng lập “Bản đồ tội phạm mạng” - Một nỗ lực hợp tác công tư toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức, sử dụng thông tin tình báo nguồn mở để lập bản đồ mạng lưới tội phạm mạng, xác định các lỗ hổng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ các hoạt động chung với các cơ quan thực thi pháp luật.

Song song đó, để giúp các chuyên gia an ninh luôn đi trước tội phạm mạng, Fortinet và Crime Stoppers International đã ra mắt chương trình “Cybercrime Bounty”, cung cấp một kênh an toàn, ẩn danh cho người dân và các hacker mũ trắng gửi thông tin về các mối đe dọa trên mạng.