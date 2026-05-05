Việc nắm bắt xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo - AI được đánh giá có tác động trực tiếp đến mục tiêu giảm nghèo bền vững của người dân. Nhờ hiểu và tiếp cận sớm công nghệ, người dân bao gồm cả các nhóm yếu thế, sẽ không bị “bỏ lại phía sau” trong quá trình chuyển đổi số, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền - Một yếu tố cốt lõi của giảm nghèo bền vững.

Câu chuyện thiết lập hạ tầng an toàn cùng các nền tảng quan trọng khác để phát triển và ứng dụng AI hiệu quả tại Việt Nam là một nội dung vừa được các chuyên gia tập trung thảo luận tại sự kiện Cisco Connect Vietnam 2026 được tổ chức ngày 5/5 tại Hà Nội.

Theo ông Ben Dawson, Chủ tịch Cisco khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc, một tiền đề quan trọng cho việc phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam chính là khuôn khổ pháp lý và quản lý AI đã được quan tâm thiết lập.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi AI, ông Ben Dawson, Chủ tịch Cisco khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc cho hay: Quá trình chuyển đổi này đang diễn ra một cách rất nhanh chóng và có những tác động to lớn đến mọi người trên thế giới.

“Những nền kinh tế mới nổi coi AI là một cơ hội “Đi tắt, đón đầu” và vượt qua các nền kinh tế đã phát triển. AI vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức để chuyển đổi chính phủ, chuyển đổi doanh nghiệp cũng như chuyển đổi toàn xã hội”, ông Ben Dawson chia sẻ.

Ở góc độ của Bộ KH&CN, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết: Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Khi doanh nghiệp chuyển đổi từ thử nghiệm sang ứng dụng AI vào thực tiễn, yếu tố bảo mật và quản trị trở thành yếu tố then chốt.

"Chúng tôi đang xây dựng hạ tầng quốc gia cần thiết để hiện thực hóa và mở rộng tầm nhìn này, đồng thời mong muốn hợp tác cùng các đối tác như Cisco để đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực trong vòng 4 năm tới”, ông Hoàng Hữu Hạnh thông tin thêm.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) Hoàng Hữu Hạnh chia sẻ về chiến lược AI của Việt Nam tại sự kiện Cisco Connect Vietnam 2026.

Nhận định hiện tại là “thời điểm vàng” để Việt Nam khám phá và hiện thực hóa ước mơ, tham vọng về AI, ông Nguyễn Như Dũng, Tổng giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia cho hay: AI đang phát triển một cách vượt bậc trên toàn cầu. Tại Việt Nam, AI đã trở thành một ưu tiên hàng đầu của quốc gia, thể hiện rõ qua việc Luật AI đã được ban hành tháng 12/2025 và có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2026.

Theo chuyên gia Cisco, AI được dự báo có thể đóng góp thêm 130 tỷ USD vào GDP Việt Nam vào năm 2040. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện cũng đã bắt đầu có sự chuẩn bị cho kỷ nguyên mới của AI. Báo cáo về chỉ số sẵn sàng cho AI chỉ ra rằng, tại Việt Nam, 93% tổ chức đang có kế hoạch triển khai các ứng dụng AI. Nhưng trên thực tế, chỉ có 18% tổ chức đã có cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho AI và 34% tổ chức có niềm tin rằng đơn vị mình có năng lực về bảo mật các hệ thống AI.

Chuyên gia Cisco nhận định: Khoảng cách nêu trên cho thấy, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam cần đánh giá lại khả năng sẵn sàng cho AI dựa trên 6 chỉ số chính gồm: Chiến lược và kế hoạch định hình cho AI; cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho AI; cơ sở dữ liệu cho AI; hệ thống quản trị cho AI; nguồn nhân lực; văn hóa.

Nhấn mạnh cơ sở hạ tầng đóng vai trò trụ cột, chuyên gia Cisco minh chứng: Hiện nay, có tới 62% doanh nghiệp tại Việt Nam đối mặt nguy cơ thất thoát giá trị từ các khoản đầu tư AI do “khoản nợ hạ tầng AI” - tức những giải pháp chắp vá, thiếu đồng bộ hoặc thỏa hiệp về kỹ thuật khi triển khai AI mà chưa có nền tảng vững chắc. Do đó, để hiện thực hóa tiềm năng từ AI, chuyên gia Cisco khuyến nghị Việt Nam cần vượt qua các “điểm nghẽn” về hạ tầng như dữ liệu phân mảnh, quản trị thiếu đồng bộ, cũng như khoảng cách về nhân lực.

Khẳng định Cisco cam kết tiếp tục góp phần thu hẹp khoảng trống hạ tầng AI của Việt Nam, ông Nguyễn Như Dũng chia sẻ: “Hành trình sẵn sàng cho AI bắt đầu từ hạ tầng mạng. Trong năm vừa qua, Cisco đã hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam để hiện đại hóa hạ tầng, sẵn sàng cho kỷ nguyên AI tác nhân. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp nền tảng hạ tầng cốt lõi, an toàn để Việt Nam khai phá tối đa tiềm năng và giúp doanh nghiệp tự tin bước vào hành trình AI”.

Chuyên gia Cisco nhận định, AI không còn là một kỹ năng của tương lai, mà đã trở thành nền tảng mới cho mọi ngành nghề.

Đáng chú ý, không dừng lại ở công nghệ, Cisco tiếp tục đầu tư cho tương lai số của Việt Nam thông qua chương trình “Tăng tốc Chuyển đổi số quốc gia” - CDA đã được khởi động tại Việt Nam từ cách đây 2 năm. Đồng thời, chương trình giáo dục toàn cầu của Cisco – “Cisco Networking Academy” đã đào tạo hơn 160.000 học viên tại Việt Nam với các kỹ năng quan trọng như kỹ năng AI, an ninh mạng và mạng máy tính, góp phần xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng dẫn dắt nền kinh tế số.

“Việc đào tạo nguồn nhân lực rất quan trọng cho sự phát triển của AI. Đây là một yếu tố cốt lõi. Các khoản đầu tư chiến lược của Cisco vào hạ tầng, nhân lực và kỹ năng số đều hướng tới thúc đẩy quá trình ứng dụng AI và khai mở giá trị cho các tổ chức, doanh nghiệp”, ông Nguyễn Như Dũng nêu quan điểm.