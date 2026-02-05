Những ngày cận Tết và đầu năm mới là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu nghĩ đến việc làm mới không gian sống, trong đó phòng khách và chiếc tivi luôn giữ vai trò trung tâm. Không chỉ để xem Tết trọn vẹn hơn, một chiếc tivi mới ngày nay còn được kỳ vọng mang đến trải nghiệm giải trí tiện nghi, bền bỉ và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Khách hàng khi mua mẫu tivi OLED Evo AI M5 cỡ lớn được tặng kèm tivi LG OLED C5

Đáp ứng nhu cầu đó, LG triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các dòng tivi cao cấp trong thời gian quý I/2026. Theo chương trình, khách hàng khi mua các dòng tivi LG như OLED Evo AI, QNED Evo AI MiniLED, QNED AI và NanoCell AI sẽ được hưởng chính sách bảo hành lên đến 3 năm, cùng nhiều phần quà giá trị. Tùy theo dòng sản phẩm và kích thước tivi, người mua có cơ hội nhận tivi LG OLED C5, tivi LG UHD hoặc loa thanh LG chính hãng, góp phần hoàn thiện trọn vẹn không gian giải trí tại gia.

Các dòng tivi LG thế hệ mới đang được nhiều gia đình quan tâm nhờ những cải tiến về công nghệ hiển thị. Với tivi OLED Evo AI, công nghệ điểm ảnh tự phát sáng giúp hình ảnh đạt độ tương phản cao, màu đen sâu và sắc nét trong từng chi tiết, phù hợp cho nhu cầu giải trí đỉnh cao tại gia. Trong khi đó, các dòng QNED Evo AI MiniLED và QNED AI nổi bật với khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác, giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng, rực rỡ nhưng vẫn dễ chịu cho mắt, ngay cả trong không gian phòng khách nhiều ánh sáng.

Các dòng tivi LG QNED Evo AI MiniLED và QNED AI nổi bật với khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác

Một điểm đáng chú ý khác là việc LG tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các dòng tivi cao cấp nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng hàng ngày. AI trên tivi LG có khả năng nhận diện nội dung đang phát để tự động điều chỉnh hình ảnh và âm thanh phù hợp, từ phim ảnh, thể thao cho đến các chương trình dành cho trẻ nhỏ. Nhờ đó, người dùng không cần mất nhiều thời gian tinh chỉnh thủ công mà vẫn có được trải nghiệm xem “vừa mắt, vừa tai”, phù hợp với từng thành viên trong gia đình.

Công nghệ AI tích hợp trên các dòng tivi LG “chiều gu” từng thành viên trong gia đình.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, thiết kế tivi cũng là yếu tố được nhiều gia đình cân nhắc khi sắm sửa dịp Tết. Các dòng tivi LG sở hữu thiết kế mỏng gọn, tinh giản, dễ dàng hòa vào nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Khi treo tường hoặc đặt kệ, tivi không chỉ là thiết bị giải trí mà còn góp phần tạo điểm nhấn hiện đại, giúp phòng khách gọn gàng và tinh tế hơn trong những ngày đầu năm đón khách.

Bên cạnh đó, các dòng tivi LG cũng có dải kích thước đa dạng, từ những lựa chọn có mức giá dễ tiếp cận đến các mẫu cao cấp màn hình lớn, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng và không gian sống khác nhau của mỗi gia đình.

Song song, khách hàng mua tivi LG trong thời gian khuyến mãi còn được tặng kèm các gói nội dung giải trí, mở rộng lựa chọn xem cho cả gia đình trong kỳ nghỉ Tết và những tháng đầu năm. Việc kết hợp giữa ưu đãi bảo hành, quà tặng giá trị và trải nghiệm công nghệ giúp người mua cảm nhận rõ hơn giá trị dài hạn khi đầu tư vào một chiếc tivi mới.

Tivi LG OLED liên tục dẫn đầu thị trường tivi toàn cầu trong 12 năm liên tiếp.

Chương trình khuyến mãi này cũng nằm trong tinh thần của chiến dịch “Tết nhà là Tết Nhất” mà LG triển khai nhiều năm qua. Theo đó, chữ “Nhất” không chỉ thể hiện mong muốn mang đến những ưu đãi tốt nhất cho người tiêu dùng trong dịp Tết, mà còn là cách LG khẳng định định hướng theo đuổi trải nghiệm tốt nhất, từ công nghệ, thiết kế đến dịch vụ hậu mãi. Định hướng này cũng được củng cố khi tivi LG OLED liên tục dẫn đầu thị trường tivi toàn cầu trong 12 năm liên tiếp, cho thấy vị thế vững chắc của LG trong phân khúc tivi cao cấp và cam kết lâu dài trong việc nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia cho người dùng.