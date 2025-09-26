Nhận xét được ông Thắng đưa ra với tư cách đại diện Hội đồng Giám khảo Giải thưởng AI Awards 2025 tại Lễ trao giải ngày 26/9.

AI Awards là giải thưởng được VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2022, nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN). Qua ba mùa, chương trình vinh danh nhiều giải pháp AI ứng dụng trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại.

Năm nay, giải thưởng mở rộng quy mô với bốn hạng mục chính: Giải pháp AI Việt; Thiết bị AI xuất sắc; Kỹ sư AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.

Ông Phùng Việt Thắng - Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Các đề cử hợp lệ sẽ trải qua các vòng sơ loại, bình chọn, đánh giá và chung kết. Hội đồng giám khảo gồm chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, nhà báo và nhà đầu tư sẽ chấm điểm dựa trên mức độ sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả triển khai và tác động xã hội của mỗi sản phẩm.

Theo ban tổ chức, giải thưởng AI Awards 2025 tiếp tục khẳng định tinh thần nghiên cứu khoa học sôi nổi, nghiêm túc và sáng tạo trong cộng đồng và doanh nghiệp. Đặc biệt, số lượng hồ sơ đề cử ở các hạng mục đã tăng gấp đôi so với năm 2024, phản ánh bức tranh phát triển mạnh mẽ của AI tại Việt Nam.

"Mặt bằng công nghệ mà các ứng viên năm nay đem đến cuộc thi rất đồng đều, cho thấy năng lực tiếp cận về mặt công nghệ của chúng ta đang rất tốt so với mặt bằng thế giới", ông Phùng Việt Thắng nhận định về hàng trăm hồ sơ dự thi của AI Awards 2025.

Theo ông, nhiều sản phẩm được thể hiện rất tốt ngay từ tư duy ban đầu, gắn liền với các yêu cầu rất thực tế của đời sống. Những bài toán đi sâu vào nhu cầu hàng ngày doanh nghiệp như quản trị, tài chính.

Danh sách các sản phẩm, giải pháp và cá nhân đạt giải AI Awards 2025

Hạng mục Thiết bị AI xuất sắc:

Camera AI xuất sắc: Ezviz S10 2K+

TV AI xuất sắc: LG OLED evo AI G5

Laptop AI xuất sắc: Gigabyte Aero X16

Điện thoại AI xuất sắc: Oppo Find N5

Hạng mục Tài năng AI Việt:

Top 5 Tài năng AI Việt. Ảnh: Giang Huy

Đào Tuấn Trung (Kỹ sư cao cấp về học máy, bộ phận nghiên cứu AI Qualcomm)

Nguyễn Hoàng Hiệp (Giám đốc công nghệ FILUMN AI)

Nguyễn Khánh Linh (Trưởng bộ phận AI OBELLO và chuyên gia phát triển Google về AI tạo sinh)

Bùi Duy Quốc Nghị (Giám đốc Trung tâm GenAI FPT SmartCloud)

Lê Yên Thanh (Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc GoLabs Technology)

Hạng mục Giải pháp AI Việt:

FPT AI Agents - Công ty TNHH FPT Smart Cloud

Giải pháp ứng dụng AI chấm điểm tín dụng - Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo

VNG Cloud AI Stack – Công ty VNG Cloud

Đơn vị giáo dục ứng dụng AI tiêu biểu:

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam

Hạng mục Doanh nghiệp AI triển vọng:

Công ty Cổ phần Phenikaa-X

Công ty TNHH MTV Filum

Hạng mục Doanh nghiệp AI xuất sắc:

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo

Công ty Cổ phần GreenNode

Công ty TNHH FPT Smart Cloud