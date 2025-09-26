Ngày 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phải đưa trí tuệ nhân tạo vào nhà trường.

"Chúng ta đang nghiên cứu, chỉ đạo đưa trí tuệ nhân tạo vào bậc tiểu học, ngay từ lớp 1, với tinh thần 'vừa học, vừa chơi'", Thủ tướng phát biểu.

Liên quan đến nội dung này, ông Hồ Đức Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ KH&CN đã có những chia sẻ tại Họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ, sáng 26/9.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ tháng 9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 26/9 tại Hà Nội. Ảnh: Bộ KH&CN

Ông Hồ Đức Thắng nhấn mạnh AI là một trong những công nghệ chiến lược nhất. Khi đưa AI vào bậc tiểu học, mục tiêu không phải biến học sinh thành kỹ sư công nghệ mà là giúp các em làm quen, tiếp cận một cách an toàn.

Do độ tuổi còn nhỏ, học sinh chưa đủ khả năng chọn lọc thông tin, vì vậy không thể để các em tự do sử dụng các công cụ như ChatGPT. "Tất cả ứng dụng AI đưa vào giảng dạy phải qua kiểm duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo yếu tố an toàn và đạo đức ở mức cao nhất", ông nêu quan điểm.

Theo đại diện Bộ KH&CN, thay vì tập trung trực tiếp vào học sinh, việc trang bị cho giáo viên kỹ năng sử dụng AI để thiết kế bài giảng hiệu quả, phù hợp là hướng đi cần ưu tiên.

Kinh nghiệm quốc tế cũng đưa ra nhiều bài học đáng giá cho Việt Nam. Chẳng hạn, Singapore triển khai các module ngắn, giúp học sinh hiểu khái niệm AI an toàn và có trách nhiệm; Estonia tập trung vào giáo viên; Hàn Quốc từng thay sách giáo khoa quá sớm bằng ứng dụng số nhưng không hiệu quả.

Từ đây, Viện trưởng chỉ ra thực tế, muốn tiếp cận AI, trước tiên phải có đầy đủ hạ tầng, như vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn cũng cần có Internet cơ bản.

“Nếu chỉ triển khai AI mà không có đủ hạ tầng, có thể tạo ra bất bình đẳng ngay từ cấp tiểu học”, ông Hồ Đức Thắng nói.

Việc phổ cập AI trong trường học là xu thế tất yếu, nhưng cần mục tiêu rõ ràng, bước đi thận trọng, ưu tiên thí điểm thành công trước khi nhân rộng, để đảm bảo hiệu quả và tránh rủi ro.

Trước đó, tại Hội thảo “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) – Tác động và ứng phó chính sách”, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, cho rằng: "Nếu trẻ em Việt Nam từ lớp 1 đã học cùng AI, làm việc với AI và lớn lên cùng AI, đến khi trưởng thành, có thể thích nghi bất kể tương lai thay đổi thế nào bởi tác động của AI. Quan trọng nhất là dạy, học và đánh giá bằng AI – và phải làm nhanh nhất có thể".