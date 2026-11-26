Nhân 65 năm ngành Dầu khí Việt Nam, ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ di sản, làm chủ công nghệ và xây dựng vị thế quốc tế từ nội lực Việt Nam.

Nhìn lại 65 năm ngành Dầu khí Việt Nam, ông Lê Ngọc Sơn cho rằng bên cạnh mỏ dầu, đường ống, nhà máy là câu chuyện về những con người tin vào khả năng tự tìm ra dầu khí, làm chủ công nghệ và đóng góp cho đất nước bằng trí tuệ, sức lao động của mình.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn yết kiến Tổng thống Liên bang Nga Putin trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Từ khát vọng tìm dầu đến nền công nghiệp năng lượng

Theo ông Lê Ngọc Sơn, hành trình ấy khởi đầu ngày 27/11/1961 với sự ra đời của Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36, mang theo mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một ngành dầu khí Việt Nam. Những người đi tìm dầu đầu tiên làm việc giữa chiến tranh và thiếu thốn, nhưng không ngừng đặt nền móng cho tương lai.

Năm 1975, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 244-NQ/TW về thăm dò dầu khí trên cả nước; Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được thành lập. Từ đó, ngành từng bước hình thành chuỗi giá trị từ thăm dò, khai thác đến khí, điện, đạm, lọc hóa dầu và dịch vụ kỹ thuật năng lượng.

Theo ông, thành quả ấy thuộc về cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, đối tác và nhiều thế hệ người lao động. Petrovietnam tự hào giữ vai trò nòng cốt nhưng di sản của ngành không thuộc riêng một doanh nghiệp.

Điều ông trân trọng ở các thế hệ đi trước là bản lĩnh nhận nhiệm vụ khó, làm việc trong kỷ luật nghiêm ngặt, đặt an toàn của con người, công trình và lợi ích quốc gia lên trên hết. Đó cũng là thước đo mà Petrovietnam phải tiếp tục gìn giữ trong chặng đường phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến lễ trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA) giữa Petrovietnam và Petronas

Trách nhiệm không dừng ở kết quả kinh doanh

Từ di sản ấy, ông Lê Ngọc Sơn xác định Petrovietnam phải phát triển hiệu quả, bền vững và giữ vai trò nòng cốt trong mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí Việt Nam. Theo ông, thành công không chỉ đánh giá bằng doanh thu hay lợi nhuận một năm mà ở năng lực công nghiệp, công nghệ và nhân lực để lại cho đất nước.

Chủ trương về an ninh năng lượng, kinh tế nhà nước và Chiến lược phát triển ngành Dầu khí quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã xác định hướng đi. Petrovietnam phải góp phần chủ động nguồn cung, nâng hiệu quả dự án và tạo dựng năng lực trong những lĩnh vực năng lượng mới.

Ông nêu ba nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, củng cố nền tảng dầu khí cốt lõi qua tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác hiệu quả. Tiếp đó, kết nối mắt xích trong chuỗi giá trị, gắn tài nguyên với chế biến, hạ tầng, thị trường và dịch vụ kỹ thuật. Cùng với đó là hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước, để sau mỗi dự án, Việt Nam có thêm công nghệ tự làm chủ, chuyên gia trưởng thành và nhà cung cấp đủ sức làm công trình lớn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tặng hoa tri ân các nguyên lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ

Vươn ra thế giới từ năng lực thực chất

Trước biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, ông Lê Ngọc Sơn cho biết Petrovietnam chọn phát triển từ thế mạnh dầu khí, mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp và năng lượng mới. Tập đoàn không chạy theo quy mô bằng mọi giá, nhưng không bỏ lỡ cơ hội chiến lược.

Khát vọng toàn cầu cần cụ thể hóa qua thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài; kinh doanh quốc tế dầu, khí, LNG; xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật và chế tạo công trình năng lượng. Quan trọng hơn sự hiện diện quốc tế là cạnh tranh bằng năng lực thật, quản trị chuẩn mực quốc tế và giá trị cho Việt Nam.

Để đi xa, kỹ sư, chuyên gia kế tiếp phải vượt lên vận hành công nghệ sẵn có để nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo. Lãnh đạo Tập đoàn cần tạo môi trường để nhân tài thử sức, nhận việc khó và phát huy năng lực.

Trao lại cho thế hệ sau nền tảng tốt hơn

Cũng từ hành trình 65 năm, ông Lê Ngọc Sơn nhắc lại giá trị văn hóa “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” của người dầu khí và định hướng “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” mà Tổng Bí thư Tô Lâm trao cho Tập đoàn. Những giá trị ấy, theo ông, phải hiện diện trong kỷ luật lao động, an toàn, hiệu quả quản trị và kết quả của từng công việc.

Người lao động Petrovietnam trên công trình dầu khí

Ông tri ân thế hệ đi trước, người lao động trên giàn khoan, trong nhà máy, công trường; cảm ơn các cơ quan, địa phương và đối tác đồng hành.

Thông điệp được Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh là thế hệ hôm nay đã nhận một nền tảng công nghiệp, truyền thống và vị thế đáng tự hào thì có trách nhiệm trao lại cho thế hệ mai sau một Petrovietnam mạnh hơn, làm chủ công nghệ cao hơn, có không gian phát triển rộng hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Vì vậy, “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu” không chỉ là chủ đề kỷ niệm 65 năm mà còn là cam kết về trách nhiệm kế thừa: giữ vững vai trò với an ninh năng lượng quốc gia, nuôi dưỡng năng lực Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Ngọc Minh