Trong những ngày nắng nóng, nhiều gia đình tìm kiếm giải pháp giúp phòng khách bớt oi bức mà không làm tăng đáng kể chi phí điện năng. Họ thường nghĩ đến cây xanh như một giải pháp, nhưng chỉ dừng ở lưỡi hổ, kim tiền hay ngọc ngân - những loại cây phổ biến tới mức gần như ai cũng có.

Trên thực tế, có một nhóm cây cảnh khác được đánh giá cao, giúp tăng độ ẩm và giảm cảm giác khô nóng. Dưới đây là 4 gợi ý đáng cân nhắc.

Cau vàng

Cau vàng (Dypsis lutescens) nổi bật với tán lá xẻ lông chim, dáng đứng thẳng thanh thoát, thường được ưa chuộng để tạo điểm nhấn xanh trong phòng khách.

Khác với nhiều loại cây cảnh chỉ mang tính thẩm mỹ, cau vàng có khả năng thoát hơi nước mạnh mẽ vào ban ngày.

Cau vàng không chỉ làm đẹp mà còn có khả năng thoát hơi nước mạnh, giúp tăng độ ẩm phòng khách lên 5-10%, mang lại cảm giác mát mẻ tự nhiên.

Một cây trưởng thành có thể góp phần tăng độ ẩm trong phòng, từ đó tạo cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày hanh nóng.

Ngoài ra, cau vàng còn có tác dụng lọc bụi mịn và một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, giúp không gian sống trong lành hơn.

Tuy nhiên, loại cây này đòi hỏi ánh sáng tự nhiên ít nhất 3-4 giờ mỗi ngày. Với những phòng khách chung cư thiếu sáng, hướng Bắc hoặc bị che chắn nhiều, cau vàng sẽ khó phát triển, lá dễ bị vàng và thân teo tóp. Do đó, đây không phải lựa chọn phù hợp cho những không gian thiếu sáng.

Trúc bách hợp

Trúc bách hợp (Dracaena reflexa 'Song of India') có lá viền vàng - xanh đặc trưng, thân cứng cáp. Cây có thể đạt chiều cao khoảng 1,2m, tán lá xòe ngang, tạo ra một vùng bóng mát cục bộ lý tưởng nếu đặt gần ghế sofa hoặc cạnh cửa sổ.

Trúc bách hợp với viền lá vàng - xanh đặc trưng không chỉ sang trọng mà còn chịu được điều hòa rất tốt, phù hợp với căn hộ hiện đại.

Đặc biệt, loại cây này chịu được không gian điều hòa rất tốt, trong khi nhiều cây khác dễ bị héo hoặc vàng lá khi phải sống trong môi trường máy lạnh thường xuyên.

Đó là lý do trúc bách hợp ngày càng được ưa chuộng trong các căn hộ cao cấp. Điểm trừ nhỏ là nhựa cây có thể gây kích ứng da, nên tránh tầm tay trẻ nhỏ.

Trầu bà Nam Mỹ

Trầu bà Nam Mỹ (Monstera deliciosa) là một trong những loại cây cảnh được giới kiến trúc sư và chủ nhà yêu thích nhờ vẻ đẹp nhiệt đới độc đáo.

Với lá lớn xẻ thùy sâu, trầu bà Nam Mỹ hoạt động như một tấm lưới lọc sáng, biến nắng gắt hướng Tây thành những mảng sáng dịu nhẹ giữa phòng khách.

Khi trưởng thành, cây có lá lớn, đường kính 40-60cm, xẻ thùy sâu như những tác phẩm điêu khắc tự nhiên. Lá dày, bóng, khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt rất tốt.

Với những phòng khách có cửa kính lớn hướng Tây - nơi ánh nắng gay gắt vào buổi chiều, một chậu trầu bà Nam Mỹ đặt giữa cửa sổ và khu vực tiếp khách sẽ hoạt động như một tấm lưới lọc sáng.

Nó biến những tia nắng chói chang thành các mảng sáng lốm đốm dịu nhẹ, tạo bóng mát mà vẫn giữ được tầm nhìn thoáng ra bên ngoài.

Nhờ đó, không gian trở nên dịu mắt hơn và giảm cảm giác nắng gắt thường thấy ở các căn hộ hướng Tây mà không cần che rèm dày hay bật điều hòa quá nhiều.

Thiên môn đông

Thiên môn đông (Asparagus densiflorus 'Sprengeri') là giải pháp thông minh cho những phòng khách dưới 20m2, nơi không còn diện tích để đặt chậu cây lớn.

Thiên môn đông treo trên cao, cành rủ xuống như thác nước xanh - giải pháp tối ưu cho phòng khách nhỏ dưới 20m2 vừa đẹp vừa mát.

Loại cây này được thiết kế để treo hoặc đặt trên giá cao, cành rủ xuống như một thác nước xanh mềm mại, vừa tiết kiệm không gian sàn vừa tạo hiệu ứng thị giác thú vị.

Tán lá kim nhỏ, rậm rạp không chỉ đẹp mà còn có khả năng tạo ra một vùng vi khí hậu ẩm bên dưới, lý tưởng để bố trí bàn trà hoặc ghế ngồi thư giãn. Người ngồi gần cây thường có cảm giác dễ chịu nhờ mảng xanh và độ ẩm được duy trì tốt hơn.

Đặc biệt, thiên môn đông sống rất tốt trong môi trường điều hòa, phù hợp với các căn hộ hiện đại.

Tuy nhiên, cần lưu ý: nếu phòng quá ẩm mốc (gần hồ, sông hoặc kéo dài vào mùa mưa), cây dễ gặp vấn đề về nấm rễ. Vì vậy, cần đảm bảo không gian thoáng khí và kiểm soát độ ẩm hợp lý.