Dù ra mắt chưa lâu, Nano Banana đã nhanh chóng trở thành trào lưu nhờ khả năng chỉnh sửa và tạo ảnh linh hoạt. Người dùng có thể biến ảnh tự chụp thành những mô hình 3D sống động, như thể chúng được trưng bày trong hộp đồ chơi.

Theo Phó Chủ tịch Google Josh Woodward, ứng dụng Gemini đã cán mốc 10 triệu lượt tải chỉ vài ngày sau khi Nano Banana ra mắt. Hơn 200 triệu tấm ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng công cụ này.

Điều khiến trào lưu Nano Banana lan tỏa mạnh mẽ là tính giải trí cao: người dùng được thử nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ “biến thành tượng hành động trong hộp nhựa” đến “xuất hiện trong bức tranh cổ điển” hay “tham gia một cảnh trong series truyền hình nổi tiếng”.

Hiệu ứng lan tỏa còn nhờ mạng xã hội. Nhiều TikToker, Instagrammer và cả fan Kpop đã đăng tải phiên bản Nano Banana của chính mình, biến nó thành “cơn sốt” không chỉ tại Mỹ mà cả Việt Nam. Giới trẻ trong nước đặc biệt thích tạo phiên bản giống búp bê sưu tập, hoặc đưa thú cưng vào hộp trưng bày ảo.

Dưới đây là 5 loại prompt đang được dùng nhiều nhất với Nano Banana:

1. Quay ngược thời gian về thập kỷ xưa

Gemini cho phép bạn hóa thân theo phong cách từ thập niên 1920 đến 1990: trang phục, kiểu tóc, khung cảnh đều chuẩn “retro”.

Ví dụ prompt: “Hãy biến tôi thành nhân vật thập niên 1980, mặc đồ neon, tóc xù, nền là tiệm game arcade. Bức ảnh phải giống chân dung thời đó, cả màu sắc lẫn thời trang.”

Tiếng Anh: “Transform me into a 1980s character, with neon clothes, big hair, and an arcade in the background. Make it look like a real portrait from that decade, with accurate fashion and colors.”

2. Biến mình thành mô hình sưu tầm

Người dùng có thể hóa thân thành búp bê sưu tầm nằm gọn trong hộp nhựa trưng bày. AI sẽ tạo bao bì, cửa sổ mica trong suốt và thiết kế đồ họa khiến nhân vật như thật.

Ví dụ prompt: “Hãy biến ảnh này của tôi thành một mô hình sưu tầm trong hộp đồ chơi. Có cửa sổ nhựa trong, thiết kế nổi bật, tên tôi trên bao bì. Hình búp bê trông vui nhộn nhưng vẫn giống tôi”.

Tiếng Anh: “Take this photo of me and turn me into a collectible figurine inside a toy box. Include a clear window, bold graphics, and my name on the packaging. Style the figurine to look fun but keep my likeness”.

3. Xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng

Bạn có thể “ngồi chung khung hình” với các nhân vật truyền hình huyền thoại, từ sitcom đến drama. AI đặt bạn vào bối cảnh, ánh sáng và phong cách gốc.

Ví dụ prompt: “Hãy tạo ảnh tôi ngồi cùng Jerry, Elaine, George và Kramer trong căn hộ của Jerry ở Seinfeld. Tôi ngồi trên ghế sofa, cười cùng nhóm, theo phong cách những năm 1990.”

Tiếng Anh: “Create a realistic image of me sitting with Jerry, Elaine, George, and Kramer in Jerry’s apartment from Seinfeld. Place me on the couch, laughing with the group, in the show’s 1990s style.”

4. Bước vào kiệt tác hội họa

Nano Banana biến bạn thành một phần của tranh kinh điển, hòa trộn với nét cọ và phong cách nghệ sĩ.

Ví dụ prompt: “Hãy đặt tôi trong bức ‘Đêm đầy sao’ của Van Gogh. Vẽ tôi bằng nét cọ xoáy đặc trưng, đứng dưới bầu trời sao, hòa hợp với cảnh vật.”

Tiếng Anh: “Place me inside Vincent van Gogh’s Starry Night. Paint me in the same swirling brushstroke style, standing under the starry sky so I blend naturally into the scene.”

5. Du lịch vòng quanh thế giới

Ngồi nhà nhưng có thể “check-in” tại Eiffel, Hollywood Sign hay bất kỳ địa danh nổi tiếng nào. AI sẽ tính toán ánh sáng, bóng đổ, phối cảnh để trông như thật.

Ví dụ prompt: “Hãy đặt tôi ngồi trên chữ Hollywood, vẫy tay chào thành phố bên dưới. Ảnh phải chân thực với ánh sáng, bóng và phối cảnh chuẩn.”

“Take this photo of me and put me sitting on top of the Hollywood Sign, waving at the city below. Make it look realistic, with accurate lighting, shadows, and perspective.”

Google cho biết Nano Banana dựa trên mô hình Gemini 2.5 Flash Image, vốn nổi bật nhờ khả năng tạo và chỉnh sửa ảnh tốc độ cao. Nhờ tích hợp sẵn trong ứng dụng Gemini, người dùng chỉ cần một tấm ảnh là có thể thỏa sức sáng tạo với hàng loạt biến thể độc đáo.

Không chỉ dừng lại ở trào lưu giải trí, giới phân tích cho rằng thành công của Nano Banana đang giúp Google cạnh tranh mạnh hơn trong mảng AI tiêu dùng, trực tiếp thách thức các đối thủ như OpenAI và MidJourney. Với khả năng kết hợp sáng tạo, cá nhân hóa và yếu tố mạng xã hội, Nano Banana có thể tiếp tục là “xu hướng toàn cầu” trong những tháng tới.