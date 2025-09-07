Nano Banana lần đầu tiên xuất hiện trong phần "Battle" của website LMArena, nơi nó được xem là một "mô hình bí ẩn" với kết quả vượt trội. Sau đó, Google xác nhận đây chính là tên gọi khác của Gemini 2.5 Flash Image, mô hình tạo và chỉnh sửa hình ảnh AI mới nhất của hãng.

Dù hiện có rất nhiều công cụ AI tạo ảnh, điểm nổi bật thực sự của Nano Banana là khả năng chỉnh sửa hình ảnh chỉ từ các câu lệnh văn bản (text prompts). Chỉ việc gõ một câu mô tả những gì bạn muốn thay đổi, công cụ sẽ đảm nhận phần còn lại.

Nano Banana đang tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực sáng tạo, giúp người dùng biến ý tưởng thành hiện thực một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Không phải ngẫu nhiên mà người dùng LMArena đã bình chọn Gemini 2.5 Flash Image là mô hình AI hàng đầu trong các bảng xếp hạng Text to Image (tạo ảnh từ văn bản), Image Edit (chỉnh sửa ảnh).

Công cụ này được Google tích hợp thẳng vào ứng dụng Gemini. Để sử dụng, chỉ cần mở ứng dụng Gemini trên di động hoặc gemini.google.com, đăng nhập bằng tài khoản Google. Sau đó, trong khung soạn thảo, nhập câu lệnh hoặc tải ảnh lên rồi nhập câu lệnh.

Dưới đây là một số ứng dụng với Nano Banana để bạn dùng thử:

Thay đổi phong cách ảnh có sẵn

Câu lệnh: Transform image into lineart manga/anime/ style

Kết hợp hai ảnh với nhau

Câu lệnh: Make this woman stand next to this man and create a picture of them together

Tạo mẫu ảnh

Câu lệnh: Create a male/female model wearing the outfits from the photo, the model is walking on the street

Phục chế ảnh

Câu lệnh: Restore and color the image

Thay đổi ánh sáng trong ảnh

Câu lệnh: Change the light in the picture to golden hour light.

Thay đổi sản phẩm

Câu lệnh: Change the burger to banh mi Vietnam

Đổi phông nền

Câu lệnh: Change the background to a Vietnamese kitchen

Đổi góc ảnh

Câu lệnh: Change to side view/front view

Xóa vật thể

Câu lệnh: Remove background item/chair/table/flowers…

Tạo ảnh phong cách yêu nước

Câu lệnh: Using the nano-banana model, create a realistic, promotional-style image of a 1/7 scale commercialized figure based on the character in the illustration. The scene is set during the golden hour, casting a warm, celebratory glow. The character stands in a dynamic pose on a circular, transparent acrylic base, placed on a wooden desk. Next to the figure, display a collector's edition packaging box featuring the original artwork and a clear Google Gemini logo on the front. Place some Vietnamese flags upright on the desk. The desk is positioned as if on a balcony, overlooking a city street alive with an Independence Day celebration. The background should be a slightly blurred, festive parade with Vietnamese red flags and confetti in the air. The final mood should be chic, proud, and vibrant—a contemporary tribute to national heritage, with the figure as the distinct centerpiece.