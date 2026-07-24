Hình ảnh này hẳn không xa lạ với nhiều phụ huynh: Bạn đứng trước mặt con, nhắc lại lần thứ ba rằng phải làm xong bài tập và cất quần áo trước giờ ăn tối.

Đứa trẻ chỉ ngước lên nhìn bạn nửa giây rồi lại dán mắt vào chiếc iPad - nơi con vừa nhắn tin với bạn bè vừa xem phát trực tiếp trò chơi Minecraft.

Bạn hoài nghi liệu con có nghe thấy lời mình nói và càng bất an hơn về khả năng con sẽ tự giác làm việc nhà.

'Não bỏng ngô' đặc biệt nguy hại với lứa tuổi teen. Ảnh: Times of India

Trong kỷ nguyên bùng nổ truyền thông kỹ thuật số, trẻ em dễ xao nhãng hơn bao giờ hết.

Việc thiếu kiên trì, thường xuyên mệt mỏi, mất tập trung và thờ ơ với thế giới xung quanh là những biểu hiện tiêu biểu của hội chứng mang tên "não bỏng ngô" (popcorn brain).

Dù có thể xuất hiện ở mọi độ tuổi, hội chứng này đặc biệt nguy hại đối với lứa tuổi teen - giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển tâm sinh lý.

'Não bỏng ngô' là gì?

Thuật ngữ "não bỏng ngô" do Tiến sĩ David M. Levy, Giáo sư Khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Washington (Mỹ), đưa ra nhằm mô tả trạng thái một cá nhân bị "nghiện" các tác vụ đa nhiệm trên không gian mạng đến mức không còn hứng thú với những hoạt động thường nhật có nhịp điệu chậm rãi hơn.

Về bản chất, thói quen lướt mạng xã hội, chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng hay dùng hai màn hình cùng lúc (chẳng hạn vừa lướt Instagram vừa xem tivi) đang bào mòn khả năng chú ý của người dùng.

Họ dần đánh mất niềm vui từ các sở thích cá nhân, công việc gia đình hay thậm chí là các tương tác xã hội ngoài đời thực.

Dấu hiệu nhận biết ở tuổi teen

Giữa thời đại công nghệ, việc tách hoàn toàn trẻ khỏi các thiết bị điện tử gần như là điều không thể. Tuy nhiên, phụ huynh hoàn toàn có thể tiết chế thời gian sử dụng của con nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường.

Một nghiên cứu năm 2021 đăng trên tạp chí PLOS ONE thực hiện trên nhóm trẻ từ 8-12 tuổi cho thấy: Việc sử dụng đa nhiệm các thiết bị truyền thông ở mức độ cao có liên quan trực tiếp đến tình trạng căng thẳng tâm lý, suy giảm chức năng cảm xúc - xã hội, gia tăng các rối loạn hành vi và chú ý, đồng thời làm giảm chất lượng giấc ngủ cũng như tính kiên trì của trẻ.

Các dấu hiệu khác cha mẹ cần lưu ý bao gồm: khó tập trung, hướng chú ý thay đổi liên tục và dồn dập; luôn thèm khát các kích thích giác quan mới; mới nghe đã quên, khó ghi nhớ thông tin; gặp khó khăn khi thực hiện các hướng dẫn gồm nhiều bước; thường xuyên cảm thấy lo âu, bực bội, khó kiểm soát cảm xúc.

'Não bỏng ngô' tác động đến trẻ ra sao?

Một chút xao nhãng hay mất tập trung học tập nghe có vẻ đơn giản, nhưng liệu đây có phải vấn đề nghiêm trọng? Các chuyên gia cảnh báo: tình trạng này có thể gây tổn thương lâu dài đến năng lực trí tuệ của trẻ.

Nghiên cứu công bố năm 2019 trên tạp chí World Psychiatry chỉ ra rằng, sự xao nhãng do công nghệ gây ra môi trường bất lợi cho việc hoàn thiện các chức năng nhận thức cao cấp trong giai đoạn phát triển não bộ của trẻ em và vị thành niên.

Đáng chú ý, tần suất sử dụng Internet quá cao trong 3 năm liên tiếp ở trẻ em có liên quan đến việc suy giảm chỉ số thông minh ngôn ngữ.

Bà Aliah Singh, Đồng sáng lập nền tảng giáo dục CultivaTeen Roots, nhấn mạnh hội chứng này còn cản trở sự phát triển cảm xúc:

"Bộ não của trẻ vị thành niên vốn chưa hoàn thiện kỹ năng quản lý cảm xúc mạnh. Việc chìm đắm trên mạng xã hội vô tình tước đi cơ hội trải nghiệm các tình huống thực tế - nơi giúp trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Lướt màn hình quá nhiều dễ dẫn đến thất thường tâm trạng, khiến những khó khăn nhỏ ngoài đời trở nên trầm trọng, làm trẻ dễ đầu hàng và rơi vào bế tắc".

Cha mẹ cần làm gì?

Cha mẹ cần kiên trì đồng hành cùng con để giúp con thoát khỏi 'não bỏng ngô'. Ảnh: Times of India

Những điều này có vẻ đáng lo ngại, nhưng phụ huynh không nên quá hoảng loạn. Tác động của "não bỏng ngô" hoàn toàn có thể đảo ngược nếu cha mẹ kiên trì đồng hành cùng con.

Bà Aliah Singh khuyên các bậc phụ huynh nên thiết lập những giới hạn rõ ràng về thời gian sử dụng thiết bị. Điều cốt lõi là giúp trẻ tìm thấy nhiều niềm vui khác ngoài việc dán mắt vào màn hình.

"Dành ra những khoảng thời gian tĩnh lặng, sống trọn vẹn ở hiện tại mà không có sự xuất hiện của thiết bị công nghệ sẽ giúp não bộ của trẻ học lại cách duy trì sự tập trung", bà tư vấn.

Ngoài ra, sự tương tác trực tiếp và trải nghiệm "sự buồn chán" cũng có giá trị riêng. "Chính sự buồn chán lại kích thích sáng tạo, nảy sinh ý tưởng mới, rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tập trung. Trong một thế giới quá nhanh, trẻ cần học cách sống chậm lại", chuyên gia Singh phân tích.

Phụ huynh được khuyên cùng con đi dạo để tạo không gian trò chuyện tự nhiên, cởi mở; khơi gợi niềm yêu thích đọc sách, giúp con tìm những cuốn sách phù hợp với sở thích; cho con tham gia lên thực đơn hoặc chuẩn bị bữa tối. Dành 30-60 phút mỗi ngày cùng con chơi giải đố, vẽ tranh hoặc làm đồ thủ công.

Dưới góc độ chuyên môn về quản lý hành vi, chuyên gia huấn luyện kỹ năng Jannice Jones bổ sung thêm một số giải pháp: tập thiền định hoặc chánh niệm, lên lịch 'ngắt kết nối'; bố trí góc học tập yên tĩnh, hoàn toàn không có thiết bị điện tử; khuyến khích các sở thích như đọc sách, vẽ tranh, chơi nhạc cụ hoặc hòa mình vào thiên nhiên.

Đảm bảo con có các hoạt động thể chất, không liên quan đến công nghệ và được giao lưu với bạn bè đồng lứa.

Các hoạt động mang tính "truyền thống" như đan lát, làm vườn cũng là cách hiệu quả để kéo trẻ rời xa màn hình. Cuối cùng, duy trì giờ giấc đi ngủ cố định và tạo thói quen thư giãn, không thiết bị điện tử trước khi ngủ.

(Theo Parents)