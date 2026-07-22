Ngày 21/7, Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội. Ảnh: Nurphoto

Quốc hội Pháp ngày 21/7 chính thức thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Đây là sáng kiến trọng tâm trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Emmanuel Macron.

Dự luật cũng quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong các trường trung học phổ thông.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều gia đình tại Pháp đệ đơn kiện TikTok, cáo buộc các nội dung độc hại trên nền tảng này liên quan trực tiếp đến các vụ tự tử ở tuổi vị thành niên.

"Chúng tôi đấu tranh cho dự luật này ngay từ đầu vì không còn lựa chọn nào khác để đối phó các gã khổng lồ công nghệ. Việc duy nhất có thể làm là bảo vệ con em mình, tương tự cách bảo vệ trẻ khỏi rượu bia", bà Gaëlle Berbonde, 52 tuổi, sống tại khu vực Paris, chia sẻ.

Con gái bà Berbonde bắt đầu dùng điện thoại thông minh từ năm lớp 7. Dù sử dụng ứng dụng quản lý của phụ huynh, gia đình vẫn không lường trước được tác động từ TikTok.

Sau vài tháng, cô bé mắc chứng chán ăn, trầm cảm và có hành vi tự làm hại bản thân. Sau một năm rưỡi điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe của cô bé đã ổn định ở tuổi 16.

Chính quyền Tổng thống Macron kỳ vọng lệnh cấm có hiệu lực ngay đầu năm học mới vào tháng 9.

Tuy nhiên, quá trình thẩm định tính hợp hiến có thể khiến tiến độ bị lùi lại. "Pháp đang đi đầu tại châu Âu trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên", ông Macron khẳng định.

Dự luật miễn trừ đối với các bách khoa toàn thư trực tuyến cùng các danh mục phục vụ mục đích giáo dục và khoa học. Ở chiều ngược lại, các nghị sĩ thuộc đảng cánh trái France Unbowed phản đối dự luật vì cho rằng tính hợp hiến chưa rõ ràng, làm mất quyền ẩn danh trên mạng và thiếu tính khả thi khi triển khai.

Bà Ines Legendre, cố vấn pháp lý của tổ chức bảo vệ trẻ em trên không gian mạng e-Enfance, cho biết luật mới chưa thể áp dụng triệt để ngay lập tức.

"Bài toán lớn hiện nay là cách phát hiện, xử lý các tài khoản hiện có của người dưới 15 tuổi và cơ chế xác minh độ tuổi đối với tài khoản tạo mới", bà nói.

Theo cơ quan giám sát y tế Pháp, trung bình cứ hai thiếu niên thì có một người dùng điện thoại từ 2 đến 5 giờ mỗi ngày.

Khoảng 90% trẻ 12-17 tuổi truy cập Internet hằng ngày qua điện thoại, trong đó 58% sử dụng cho mạng xã hội.

Báo cáo cảnh báo mạng xã hội làm giảm lòng tự trọng của trẻ, đồng thời làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các nội dung xúi giục tự hại, lạm dụng chất kích thích và tự tử.

Động thái của Pháp phản ánh làn sóng thắt chặt quản lý không gian mạng đối với trẻ em trên toàn cầu.

Năm 2024, Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, áp mức phạt lên tới 50 triệu AUD (35 triệu USD) đối với các nền tảng vi phạm như TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X và Instagram.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hy Lạp và Anh cũng đang cân nhắc các biện pháp tương tự.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây kêu gọi giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời khuyến nghị trẻ dưới 3 tuổi không tiếp xúc với màn hình điện tử và cấm hoàn toàn trẻ dưới 13 tuổi truy cập cho đến khi các công ty công nghệ chứng minh được nền tảng của họ an toàn.

(Theo CNBC)