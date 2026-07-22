Theo các chuyên gia bảo mật Kaspersky, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet tăng cao vào mùa du lịch đang trở thành "mồi ngon" cho tội phạm mạng.

Kẻ gian đã dựng nên hàng loạt trang web giả mạo thương hiệu các tập đoàn viễn thông quốc tế tại châu Á, châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi để đưa người dùng vào bẫy.

Một trang web giả mạo nhà mạng. Ảnh: Kaspersky

Phương thức lừa đảo phổ biến gồm giả mạo trang đăng nhập, dụ người dùng nhập số điện thoại và thông tin tài khoản.

Một số trang web được giao diện thiết kế sao chép nguyên bản so với trang chính thức, khiến người dùng rất khó phân biệt.

Ngoài ra, chúng cũng dụ nạn nhân nhập thông tin cá nhân và thẻ thanh toán quốc tế để nạp tiền vào các gói dữ liệu di động hoặc Internet.

Một thủ đoạn khác là yêu cầu nhập dữ liệu cá nhân để "kiểm tra và thanh toán cước", từ đó chiếm đoạt tài khoản hoặc đánh cắp tiền trong thẻ.

Việc lộ thông tin trên các trang này không chỉ khiến người dùng mất tiền ngay lập tức mà còn biến họ thành mục tiêu của các cuộc gọi lừa đảo và tin nhắn rác với tần suất cao hơn.

Đánh giá về xu hướng này, ông Tatyana Kulikova, chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky, cho biết nhờ tối ưu sức mạnh của AI, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra trang web giả mạo tinh vi hơn, nhanh chóng hơn, khai thác những chủ đề được nhiều người quan tâm nhất.

"Ngành viễn thông cũng không nằm ngoài xu hướng này. Mua eSIM qua ứng dụng chính thức của nhà mạng là cách an toàn nhất giúp người dùng tránh nguy cơ truy cập nhầm các trang web giả mạo".

Để tự bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, người dùng được khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra kỹ tên miền, quan sát kỹ URL, lỗi chính tả hoặc các ký tự lạ trước khi nhập thông tin thanh toán.

Không nhấp vào các đường link hay tệp đính kèm nhận qua email/tin nhắn chưa rõ nguồn gốc.

Mua và kích hoạt eSIM trực tiếp qua ứng dụng chính thống của nhà mạng thay vì mua SIM vật lý trên các trang web trôi nổi. Sử dụng các phần mềm bảo mật có tính năng chống lừa đảo trực tuyến để tự động nhận diện và chặn các URL đáng ngờ.