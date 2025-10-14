Chương trình được khởi xướng từ năm 2023 với tên gọi: “Chạm để thanh toán, gửi ngàn yêu thương” và được đổi tên thành “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” vào năm 2024. Năm vừa qua, chương trình đã trao tặng hơn 2.000 suất tầm soát miễn phí và 200 suất hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân có rủi ro mắc bệnh cao. Tiếp nối thành công đó, năm 2025, chương trình đặt mục tiêu tiếp tục tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ yếu thế trên toàn quốc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Napas, Mastercard, Payoo tổ chức chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” năm thứ 3

Bước sang năm thứ 3, thay vì tặng gói tầm soát ung thư tuyến giáp như năm trước, NAPAS, Mastercard và Payoo đã lựa chọn tập trung vào xét nghiệm HPV - một phương pháp sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Đối tượng được mở rộng tới những phụ nữ yếu thế như nhóm phụ nữ lao động ngoại tỉnh mưu sinh đường phố, bán hàng rong, giúp việc gia đình, công nhân… trong độ tuổi từ 30 - 50 đang tạm trú tại Hà Nội và TP.HCM.

Giải chạy trực tiếp phát động tại các trường, mỗi km sẽ tương ứng với 20.100 đồng ủng hộ vào chương trình

Mastercard và Payoo tiếp tục mục tiêu biến mỗi hành động chạm thẻ, mỗi bước chân thành động lực để viết tiếp câu chuyện sức khỏe bền vững cho phụ nữ Việt Nam. Theo đó, mỗi giao dịch chạm thẻ NAPAS hoặc Mastercard tại các điểm chấp nhận thanh toán liên kết với Payoo sẽ đóng góp 2.010 đồng; mỗi km hoàn thành trong giải chạy trực tuyến “Bước chạy sống khỏe” sẽ tiếp tục đóng góp thêm 2.010 đồng; riêng với giải chạy trực tiếp do Ban Tổ chức phát động tại trường, mỗi km sẽ tương ứng với 20.100 đồng. Tất cả được sử dụng để hỗ trợ hoạt động tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe cho những phụ nữ chưa có điều kiện thăm khám.

Sinh viên ĐH Ngân hàng tham gia chương trình Bước Chạy Sống Khoẻ

Chiến dịch còn ra mắt chuỗi hoạt động cộng đồng trên cả nền tảng số và sự kiện trực tiếp. Trong đó có Tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm: Hành trình chủ động vì sức khỏe”. Chương trình có các chuyên gia y tế, chuyên gia tâm lý và người thụ hưởng giúp cộng đồng hiểu về tầm quan trọng của tầm soát ung thư sớm, khuyến khích lối sống lành mạnh và xây dựng thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó là hoạt động thể thao “Bước chạy sống khỏe”, một sáng kiến kết hợp hình thức chạy bộ trên nền tảng số và giải chạy trực tiếp được tổ chức ở các trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết: “Với vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, trong nhiều năm qua NAPAS luôn đề cao trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn qua từng hành động. Thông qua mỗi giao dịch chạm, chúng tôi mong muốn cùng các đối tác đóng góp những điều thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng, đặc biệt là những nhóm người yếu thế – những người cần được sẻ chia và tiếp thêm hy vọng. Chúng tôi tin rằng sự kết nối từ thanh toán đến trái tim sẽ tạo nên những thay đổi tích cực, hướng tới một xã hội phát triển, khỏe mạnh và nhân ái.”

“Làm hiệu quả bằng cách làm tốt” luôn là triết lý của Mastercard, thể hiện cách doanh nghiệp quan tâm đến thế giới chúng ta đang sống - mang đến tác động tích cực cho con người và cộng đồng. “Sáng kiến này không chỉ mang đến cho phụ nữ cơ hội để được sống một cách trọn vẹn nhất và khám phá tiềm năng mà còn trao cho chủ thẻ cơ hội đóng góp và tạo ra những tác động tích cực, lâu dài đối với tầng lớp dễ bị tổn thương của xã hội”, ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ.

Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, đồng hành từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các bệnh viện đối tác cũng như các đơn vị đối tác, ngân hàng, nhà bán lẻ, trường đại học... để cùng nhau tạo nên những thay đổi tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn phụ nữ yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái và yêu thương đến cộng đồng.

Thu Loan