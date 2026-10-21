Hưởng ứng Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, NAPAS phối hợp cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính và đối tác triển khai loạt ưu đãi giá trị dành cho chủ thẻ NAPAS, người dùng VietQRPay và VietQRGlobal.

Mở thẻ ACB Express, nhận ngay 200.000 đồng

Từ 1/10 - 20/12/2026, hoàn ngay 200.000 đồng cho khách hàng mở mới thẻ ACB Express NAPAS thực hiện thành công giao dịch từ 500.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Với khách hàng đang sử dụng thẻ, hoàn tiền lên tới 30% giá trị chi tiêu, tối đa 200.000 đồng tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Mở thẻ OCB Natural, liên kết Apple Pay nhận 150.000 đồng

Trong thời gian 1/10 - 20/12/2026, khách hàng mở mới thẻ OCB Natural NAPAS nhận 100.000 đồng khi chi tiêu đủ 500.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Đặc biệt, tặng thêm 50.000 đồng cho khách hàng mở thẻ và liên kết với Apple Pay khi phát sinh giao dịch hợp lệ từ 100.000 đồng trong thời gian chương trình.

Hoàn ngay 200.000 đồng cho chủ thẻ Sacombank NAPAS

Từ 28/9 - 15/12/2026, Sacombank dành ưu đãi hoàn 200.000 đồng cho cả khách hàng mở mới và khách hàng đang sử dụng thẻ NAPAS.

Với thẻ mở mới, khách hàng cần phát sinh giao dịch từ 500.000 đồng trong vòng 30 ngày sau kích hoạt. Với thẻ hiện hữu, mức giao dịch tối thiểu là 1 triệu đồng. Mỗi nhóm áp dụng cho 2.500 khách hàng đủ điều kiện đầu tiên.

Thẻ Lộc Việt - Chi tiêu mỗi ngày, thêm cơ hội hoàn đến 400.000 đồng

Từ 1/11/2026 - 30/4/2027, chủ thẻ nội địa NAPAS Lộc Việt của Agribank có thêm cơ hội nhận hoàn tiền khi mua sắm, chi tiêu.

Thẻ phát hành mới trong tháng được hoàn 8% doanh số giao dịch, tối đa 400.000 đồng/thẻ. Thẻ hiện hữu được hoàn từ 5 - 8% với tổng mức hoàn tối đa 400.000 đồng/tháng cho các nhóm chi tiêu như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điện máy.

Mở TinCard, nhận ngay 100.000 đồng

Từ 21/9 - 20/12/2026, khách hàng đăng ký mới TinCard của VietCredit thông qua ứng dụng Quà tặng VIP của Thế Giới Di Động nhận hoàn ngay 100.000 đồng khi thực hiện thanh toán bằng thẻ TinCard 3in1 và có tổng giao dịch đạt từ 500.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Chạm Apple Pay cùng TPBank, nhận thêm 50.000 đồng

Từ 18/8/2026, khách hàng sử dụng thẻ TPBank NAPAS nhận ngay 50.000 đồng khi liên kết thẻ với Apple Pay trên thiết bị Apple và thực hiện giao dịch hợp lệ từ 100.000 đồng trong thời gian chương trình.

Thanh toán thẻ NAPAS trên Shopee, nhận ngay mã ưu đãi 50.000 đồng

Từ nay đến hết 13/12/2026, khách hàng mua sắm trên nền tảng Shopee và thanh toán bằng thẻ NAPAS qua cổng thanh toán ShopeePay với đơn hàng từ 150.000 đồng trở lên sẽ được tặng mã ưu đãi mua sắm trị giá 50.000 đồng. Chương trình áp dụng cho cả thẻ tín dụng nội địa và thẻ ghi nợ nội địa trên phạm vi toàn quốc giúp mang đến thêm lợi ích cho người dùng trong mua sắm trực tuyến và thanh toán không tiền mặt.

Thanh toán bằng VietQRGlobal, giảm ngay 50% khi mua sắm tại Aeon Mall

Từ 15/10 - 15/12/2026, khi thanh toán bằng VietQRGlobal tại các trung tâm thương mại Aeon Mall nhận ưu đãi giảm ngay 50% tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng.

Quét VietQRPay, VietQRGlobal giảm ngay 15% khi khám phá Vinpearl

Từ 1/10 - 20/12/2026, ưu đãi giảm 15% dành riêng cho khách hàng thanh toán trực tuyến bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal trong hệ sinh thái Vinpearl, tối đa 1,2 triệu đồng/đơn hàng đối với dịch vụ lưu trú và 300.000 đồng/đơn hàng với dịch vụ tại VinWonders. Áp dụng khi đặt dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến của Vinpearl và VinWonders.

Combo Sun Group giảm đến 1 triệu đồng khi thanh toán VietQRPay, VietQRGlobal

Từ 8/10 - 31/12/2026, thanh toán bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal trên sunholidays.vn giúp khách hàng giảm 10%, tối đa 1 triệu đồng/đơn hàng với đơn hàng từ 3 triệu đồng.

Ưu đãi áp dụng cho các combo gồm vé máy bay kết hợp vé Sun World, khách sạn hoặc cả khách sạn và vé Sun World.

Mua sắm thả ga, quét VietQRGlobal giảm ngay 50% tại Jalux Duty Free

Từ 15/10 - 15/11/2026, ưu đãi giảm 50% tối đa 100.000 đồng dành cho khách hàng thanh toán bằng mã VietQRGlobal tại các cửa hàng thuộc hệ thống Jalux Duty Free.

Thông qua chuỗi ưu đãi và trải nghiệm thực tế, NAPAS tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đưa thanh toán số trở thành lựa chọn tiện lợi, an toàn và ngày càng quen thuộc trong đời sống của người dân.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: www.napas.com.vn

Thu Loan