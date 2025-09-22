Ban lãnh đạo NAPAS và đại diện của hơn 40 đơn vị Trung gian thanh toán tham dự Hội nghị Khách hàng NAPAS 2025

Tại hội nghị, NAPAS và các đơn vị đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi cơ hội phát triển bền vững thị trường thanh toán trong bối cảnh kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến lớn. Trong đó, lĩnh vực thanh toán điện tử ghi nhận bước tiến quan trọng với Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Thông tư 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, giúp mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động cũng như tiềm năng phát triển cho các đơn vị trung gian thanh toán.

Đồng thời, thói quen thanh toán không tiền mặt của người dân tiếp tục gia tăng, thể hiện qua sự tăng trưởng của các giao dịch hàng ngày. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch không dùng tiền mặt tăng 44,4% về số lượng và 25,04% về giá trị; riêng giao dịch qua mã QR tăng 66,73% về số lượng và 159% về giá trị. Những con số này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số.

Trước những cơ hội và nhu cầu của sự phát triển thanh toán điện tử, NAPAS và các đơn vị trung gian thanh toán đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong năm 2025 và đưa ra định hướng hợp tác bền vững trong thời gian tới. Cụ thể, NAPAS và các trung gian thanh toán đã phối hợp triển khai nhiều dự án trọng điểm gồm: dịch vụ chuyển tiền qua Ví điện tử; dịch vụ Thanh toán VIETQRPay tại các điểm chấp nhận thanh toán trong nước; VietQR Global phục vụ du khách quốc tế; Thanh toán NAPAS Apple Pay; Tap and Pay; Thanh toán trong giao thông công cộng với metro, xe buýt... Những dịch vụ này góp phần đa dạng hóa phương thức thanh toán, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng nền tảng thanh toán số (NAPAS Digital Payment Platform) để hỗ trợ thanh toán thẻ, tài khoản, ví điện tử, QR... trên kênh giao dịch trực tuyến và các điểm chấp nhận thanh toán, giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Đồng thời, NAPAS và các trung gian thanh toán phối hợp mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán, trọng tâm phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán bằng mã VietQR Global phục vụ cho khách quốc tế.

NAPAS cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trung gian thanh toán trong triển khai dịch vụ hiệu quả, thúc đẩy sự liên thông, liên kết, an toàn trong hệ thống, phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán. Đồng thời, NAPAS tin tưởng sự đồng hành của các đơn vị sẽ cùng tạo nên sân chơi rộng mở - nơi các tổ chức trung gian thanh toán có thể hợp tác, phát triển và mang đến những giải pháp thanh toán ưu việt cho khách hàng.

Trong khuôn khổ hội nghị, NAPAS đã tổ chức Lễ vinh danh các đơn vị trung gian thanh toán xuất sắc. Các giải thưởng được NAPAS xây dựng dựa trên các tiêu chí như: tăng trưởng giao dịch, hiệu quả thanh toán trực tuyến và sự năng động trong triển khai dịch vụ.

Đại diện MOMO lên nhận Giải “Member of the Year 2025” do NAPAS trao tặng

Danh sách giải thưởng vinh danh các trung gian thanh toán xuất sắc: Member of the Year 2025 - Dẫn đầu về giá trị giao dịch tất cả các dịch vụ: ● Kim cương: Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MOMO) ● Bạch kim: Tổng công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL DIGITAL) ● Vàng: Công ty Cổ phần Zion (ZALOPAY) Leading Member in E-Commerce Volume 2025 - Dẫn đầu về giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến: ● Kim cương: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trực tuyến OnePay (ONEPAY) ● Bạch kim: Công ty Cổ phần ShopeePay (SHOPEE PAY) ● Vàng: Công ty Cổ phần Cổng Trung gian Thanh toán Ngân Lượng (NGÂN LƯỢNG) Leading Member in Volume Growth 2025 - Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán trực tuyến: ● Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MOMO) Dynamic Member - Đơn vị năng động trong triển khai dịch vụ mới và hoạt động marketing: ● Công ty CP Thanh toán VNPT (VNPT EPAY) ● Công ty TNHH GALAXYPAY (GALAXYPAY) ● Công ty Cổ phần 9PAY ● Công ty Cổ phần Công nghệ FINVIET Innovation Member - Đơn vị tiên phong trong triển khai các dự án đổi mới: ● Công ty Cổ phần Dịch vụ EPAY ● Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) ● Công ty Cổ phần Công nghệ PAYME

Thu Loan