Trong “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”, cùng với việc đưa ra mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50% vào cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ các giải pháp cần tập trung để phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

Đó là, hoàn thiện, tăng cường kết nối, tích hợp giữa hạ tầng thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán với hạ tầng của các đơn vị chấp nhận thanh toán, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, tại các điểm bán lẻ và thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.

Xây dựng các chính sách thúc đẩy, phát triển, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, tổ chức liên quan sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thương mại điện tử; chú trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên thiết bị di động để thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.

Đồng thời, xây dựng hệ thống giải quyết phản ánh khiếu nại tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch.

Đến cuối năm ngoái, tỷ lệ số lượng đơn hàng thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đã đạt 66,8%.

Tại báo cáo mới nhất về tình hình triển khai “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”, Ngân hàng Nhà nước cho hay, hiện nay, các ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán đã cung ứng đầy đủ dịch vụ, phương tiện thanh toán hiện đại, đa dạng, tiện lợi như ngân hàng trực tuyến, thanh toán qua Internet, qua điện thoại di động, qua QR Code, ví điện tử, thanh toán không tiếp xúc...; áp dụng các biện pháp an ninh, bảo mật tiên tiến phù hợp với xu hướng thanh toán trên thế giới. Qua đó, góp phần phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử.

Đáng chú ý, kết quả điều tra được tiến hành bởi Bộ Công Thương cho thấy, tỷ lệ số lượng đơn hàng thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đến cuối năm 2024 đạt trên 66,8%, vượt 16,8% so với mục tiêu đặt ra tại “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”.

Tuy vậy, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ ra một trong những tồn tại, ảnh hưởng đến phát triển thanh toán không dùng tiền mặt thời gian qua là tình trạng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử diễn biến phức tạp với những hành vi, thủ đoạn mới, tinh vi hơn; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng bán trên các website thương mại điện tử vẫn còn, gây ảnh hưởng tâm lý người sử dụng dịch vụ.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước đã xác định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực thương mại điện tử. Một trong những giải pháp sẽ được tập trung là tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn giúp nâng cao nhận thức về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của người dùng.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững thương mại điện tử, một lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, hồi tháng 6, Bộ Công Thương đã phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 – 2030”.

Kế hoạch nêu trên của Bộ Công Thương đã đặt mục tiêu đưa tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 80% vào năm 2030; đồng thời vạch ra các nhiệm vụ, giải pháp cần được tập trung triển khai để phát triển hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hoàn thiện hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử bền vững.

Cụ thể là, tiếp tục hoàn thiện, tăng cường kết nối, tích hợp hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán với hạ tầng của các đơn vị chấp nhận thanh toán, đáp ứng yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, khuyến khích sự chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang các loại hình thanh toán không dùng tiền mặt; chú trọng phát triển hệ thống thanh toán hiện đại an toàn và linh hoạt.