Nhân vật đưa ra tuyên bố gây chấn động này là Avi Loeb, Giáo sư vật lý thiên văn của Đại học Harvard. Trong lần xuất hiện gần đây trên podcast “The Joe Rogan Experience”, Loeb cho biết ông tin rằng NASA đang giữ lại bức ảnh chất lượng nhất về 3I/ATLAS và không công bố cho cộng đồng khoa học.

NASA tuyên bố chính thức rằng sao chổi 31/ATLAS (ảnh) không gây ra mối đe dọa nào cho Trái Đất. Ảnh: NASA

Sao chổi “kỳ dị” phá vỡ mọi quy luật quen thuộc

Theo giải thích của Loeb, 3I/ATLAS là một vật thể liên sao di chuyển vào Hệ Mặt Trời, và nó có những hành vi mà ông mô tả là “trái quy luật vật lý của sao chổi”.

Thông thường, sao chổi có một đuôi khí và bụi bay ngược hướng Mặt Trời do tác động của gió Mặt Trời. Nhưng 3I/ATLAS lại khác thường.

“Cột vật chất bắn ra của nó hướng về phía Mặt Trời, chứ không phải ngược lại. Tôi cũng không thấy bất kỳ chiếc đuôi sao chổi nào ở đây,” Loeb nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện.

Chính từ chi tiết đó, Loeb bắt đầu nghi ngờ rằng NASA đang giữ thông tin không muốn công bố.

Bức ảnh bí ẩn từ Mars Orbiter nhưng NASA im lặng?

Loeb tiết lộ rằng NASA đã chụp được bức ảnh sắc nét nhất của 3I/ATLAS vào ngày 2/10/2025, khi sao chổi đến gần sao Hỏa ở khoảng cách khoảng 30 triệu kilomet. Ảnh này được chụp bằng camera HiRISE trên tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

“Bức ảnh đó không bao giờ được công bố,” Loeb nói.

Ông khẳng định đã gửi email trực tiếp đến nhà điều tra chính của hệ thống HiRISE để xin truy cập dữ liệu: “Tôi viết cho họ rằng ‘tôi là nhà khoa học, tôi có thể nhận dữ liệu được không?’ Nhưng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào.”

Một số sứ mệnh không gian của NASA đã quan sát được Sao chổi liên sao 3I/ATLAS, khi nó tiến gần đến sao Hỏa. (Nguồn: NASA)

Khi được hỏi liệu điều này có phải là bằng chứng NASA đang che giấu thông tin “giật gân” hay không, Loeb đáp: “Tôi nghĩ nguyên nhân không phải là trí tuệ ngoài hành tinh… mà là sự ngu ngốc ngay trên Trái Đất.”

NASA hiện chưa xác nhận sự tồn tại của bức ảnh và cũng chưa bình luận về cáo buộc.

Những lý do khiến Loeb nghi ngờ nguồn gốc ngoài hành tinh

Trong buổi trao đổi với Joe Rogan, Loeb cho rằng bức ảnh bị giấu có thể bác bỏ tuyên bố của NASA rằng 3I/ATLAS đã chuyển từ “tia phun bất thường” sang dạng đuôi sao chổi điển hình vào tháng trước.

Giáo sư Loeb vốn nổi tiếng với những quan điểm táo bạo về các vật thể liên sao. 3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ ba từng được quan sát đi vào Hệ Mặt Trời, sau ʻOumuamua (2017) và sao chổi 2I/Borisov (2019).

Hình ảnh hồng ngoại của 3I/ATLAS do Kính viễn vọng Không gian James Webb chụp. Ảnh: NASA

Loeb cho rằng 3I/ATLAS có những dấu hiệu khác thường: Hướng đuôi và cột vật chất phun ra trái quy luật; Phun ra khoảng 4 gram niken mỗi giây, nhưng không hề có dấu hiệu của sắt.

Việc chỉ có niken mà không có sắt chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ sao chổi nào.

Giáo sư Loeb nghi ngờ 3I/ATLAS có thể là một tàu trinh sát do trí tuệ ngoài hành tinh gửi đến để quan sát Trái Đất. Ảnh minh hoạ

Thêm vào đó, 3I/ATLAS có gia tốc phi trọng lực và quỹ đạo lệch bất thường, đưa nó đến gần sao Kim, sao Hỏa và thậm chí là sao Mộc - điều khiến Loeb lo ngại: “Nó có thể là một tàu trinh sát do trí tuệ ngoài hành tinh gửi đến để quan sát Trái Đất.”

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ phía Loeb. NASA phủ nhận nguy cơ này.

NASA: Không có mối đe dọa và đây là cơ hội học hỏi

Theo tuyên bố chính thức từ NASA, 3I/ATLAS không gây nguy hiểm cho Trái Đất. Ngược lại, việc nghiên cứu vật thể liên sao này có thể cung cấp dữ liệu quý giá để bảo vệ hành tinh trong tương lai.

Từ 27/11/2025 đến 27/01/2026, mạng lưới International Asteroid Warning Network (IAWN) - liên minh toàn cầu có sự hỗ trợ của NASA - sẽ tiến hành một “chiến dịch sao chổi” nhằm theo dõi và xác định vị trí chính xác của 3I/ATLAS.

Nếu thành công, đây sẽ là cột mốc quan trọng trong việc ứng phó nguy cơ va chạm từ không gian.

Bất kể ATLAS là sao chổi tự nhiên hay vật thể nhân tạo từ nền văn minh khác, giá trị của chiến dịch này là rõ ràng. Các kỹ thuật mới sẽ giúp loài người phát hiện tiểu hành tinh nguy hiểm sớm hơn.

Trong khi đó, công chúng đang chờ câu trả lời từ NASA và bức ảnh từ sao Hỏa có thể là chìa khóa giải mã nguồn gốc của sao chổi bí ẩn này.

(Theo NY Post, Space)