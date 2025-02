Theo thống kê từ Circana tại các cửa hàng tiện lợi và nhà thuốc tại Úc, tính đến ngày 06/10/2024, Nature’s Way là thương hiệu chăm sóc sức khỏe mẹ và bé số 1 tại Úc. Hiện Nature’s Way cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của trẻ em ở mọi độ tuổi. Các sản phẩm Nature’s Way đều đạt tiêu chuẩn TGA - tiêu chuẩn cao bậc nhất tại Úc đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Sản phẩm chính hãng Nature’s Way được nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2019 và đã xuất sắc đạt giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” trong 5 năm liên tiếp, khẳng định vị thế vững chắc của thương hiệu trong ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.

Nature’s Way lần thứ 5 liên tiếp đạt Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”. Ảnh: Nature’s Way

Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hàng năm. Giải thưởng này được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy xác nhận, nhằm tôn vinh các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp chất lượng tốt, an toàn, hiệu quả. Quy chế xét thưởng dựa trên 4 nhóm tiêu chí như: Tiêu chí về sản phẩm (đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả…), tiêu chí về điều kiện sản xuất (cơ sở, máy móc, công nghệ…), tiêu chí về sản xuất kinh doanh (đạt tiêu chuẩn ISO, GMP, áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ…), tiêu chí về tính xã hội (các đóng góp cho xã hội, thiện nguyện….).

Năm 2025, Nature’s Way có 2 sản phẩm là TPBVSK Nature's Way Kids Smart Bursts DHA 300mg Triple Strength (DHA Tú Tài - DHA 300mg) và TPBVSK Nature’s Way Kids Smart Drops Vitamin D3+K2 (Vitamin D3K2 Organic) tham gia chương trình để xét giải. Sau một thời gian đánh giá, cả 2 sản phẩm đều được hội đồng thẩm định đánh giá cao và được vinh danh là “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2025”.

2 sản phẩm Nature’s Way xuất sắc giành Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2025”

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DHA tú tài 300 có hàm lượng DHA cao, có tác dụng bổ não và tăng cường thị lực cho trẻ. Mỗi viên bổ sung đến 300mg DHA kết hợp với 60 mg EPA, hình thành tỷ lệ 5:1.

Đại diện Nature’s Way tại Việt Nam cho biết: “Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng, bổ sung DHA:EPA với tỷ lệ trong khoảng 4:1 ~ 5:1 có lợi cho sự phát triển não bộ và thị giác của trẻ hơn. TPBVSK DHA 300 còn được sản xuất bởi công nghệ r-TG, giúp tăng khả năng hấp thu gấp nhiều lần so với các sản phẩm DHA không áp dụng công nghệ này. Nguồn nguyên liệu dầu cá của sản phẩm được 5 tổ chức lớn trên toàn cầu công nhận và được cấp 3 bằng sáng chế khoa học quốc tế. Một điểm đặc biệt nữa là sản phẩm có vị cam thơm ngon, không hề có mùi tanh nên các bé rất thích”.

Dòng DHA tú tài dành cho các bé trong độ tuổi đến trường

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ D3K2 Organic Nature’s Way là sản phẩm bổ sung D3K2 cho bé, giúp hỗ trợ hấp thu canxi để bé phát triển hệ xương răng cũng như hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch. Sản phẩm từ hoa hướng dương organic – một nguồn nguyên liệu đắt giá đang được các thương hiệu dược phẩm nổi tiếng sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có sự góp mặt của Vitamin K2 ở dạng hoạt tính MK-7 (được sản xuất bởi nhà sản xuất danh tiếng hàng đầu châu Âu và đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều nghiên cứu lâm sàng).

TPBVSK D3K2 Organic Nature’s Way được nhiều các chuyên gia đánh giá cao và đông đảo các mẹ lựa chọn cho con

Bà Lệ Vũ - Giám đốc vận hành nhãn hàng Nature’s Way Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Đây là nguồn động lực nhưng cũng là lời nhắc nhở chúng tôi luôn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để mang những sản phẩm tốt nhất của Nature’s Way đến với mọi gia đình Việt. Xin cảm ơn các Nhà phân phân phối, các đối tác đã luôn đồng hành cùng chúng tôi để Nature’s Way có được vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam, cảm ơn người tiêu dùng Việt đã luôn tin yêu và sử dụng sản phẩm Nature’s Way”.

Bà Lệ Vũ - Giám đốc vận hành nhãn hàng Nature’s Way Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đại diện Nature’s Way Việt Nam cũng khẳng định, công ty sẽ luôn cố gắng để đưa những sản phẩm chất lượng của Nature’s Way về Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng.

