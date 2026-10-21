Mùa giải NBA 2026/27 khởi tranh vào rạng sáng 21/10 với nhiều bất ngờ khi hàng loạt cầu thủ sáng giá như LeBron James, Giannis Antetokounmpo đổi màu áo sau một mùa hè biến động.

Sáng 21/10 (giờ Việt Nam), NBA 2026/27 chính thức khởi tranh với chuỗi 3 trận cầu nảy lửa giữa Boston Celtics - Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs và tâm điểm là Philadelphia gặp ĐKVĐ New York Knicks. Sau 8 mùa với 8 đội khác nhau nâng cúp Larry O’Brien, mùa giải 2026/27 là một ẩn số lớn với nhiều thay đổi của giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA.

Điểm đáng chú ý nhất của NBA 2026/27 là sự xáo trộn đội hình của hàng loạt đội bóng. Hiện tại, có ít nhất 6 cầu thủ nổi bật đã “đổi màu áo”, gồm LeBron James, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Ja Morant và LaMelo Ball.

Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Nhà ĐKVĐ NBA và NBA Cup bước vào mùa giải mới với bộ khung từng giúp họ thắng 16/19 trận tại playoffs mùa trước. Jalen Brunson, cầu thủ xuất sắc nhất loạt chung kết (Finals MVP), tiếp tục là đầu tàu. Ngoài ra, Knicks còn có trung phong Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, cùng bộ đôi Mikal Bridges và Josh Hart.

Kể từ Warriors năm 2018 đến nay vẫn chưa có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch NBA. Đối mặt với ít nhất 7 đối thủ đáng gờm ở cả hai miền, hành trình của Knicks sẽ là một trong những câu chuyện đáng theo dõi nhất mùa giải này.

Mùa giải 2026/27 là mùa thứ 5 liên tiếp FPT Play phát sóng NBA tại Việt Nam, nằm trong thỏa thuận độc quyền kéo dài đến hết mùa 2027/28.