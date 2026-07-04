Ngày 2/7/2026, tại lễ trao giải Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 ở Singapore, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh với giải thưởng “Sáng kiến thẻ tín dụng của năm” (Credit Card Initiative of the Year) cho thẻ NCB Visa Tự Hào.

Asian Banking & Finance Retail Banking Awards là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại châu Á - Thái Bình Dương do Tạp chí The Asian Banking & Finance (Singapore) tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có sáng kiến, sản phẩm và giải pháp nổi bật, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Đại diện NCB nhận giải thưởng “Sáng kiến thẻ tín dụng của năm” dành cho thẻ NCB Visa Tự Hào

Vượt qua các tiêu chí đánh giá khắt khe của hội đồng chuyên môn độc lập gồm các chuyên gia từ Deloitte, EY, KPMG, PwC, Boston Consulting Group, Bain & Company…, thẻ tín dụng NCB Visa Tự Hào đã xuất sắc giành giải thưởng ngay trong lần đầu NCB tham dự. Thành tích này khẳng định chất lượng sản phẩm, đồng thời ghi nhận năng lực đổi mới và tư duy tiên phong của NCB trên trường quốc tế.

NCB Visa Tự Hào thuộc dòng thẻ Tự Hào của NCB, gồm hai phiên bản: NCB Visa “Thống Nhất” ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước và NCB Visa “Tự Hào” ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh các dấu mốc lịch sử, dòng thẻ còn tích hợp công nghệ, tiện ích tài chính hiện đại cùng các chương trình chi tiêu gắn với hoạt động cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn.

NCB Visa Tự Hào là sản phẩm thuộc dòng thẻ Tự Hào của NCB được phát triển với 2 phiên bản đặc biệt

Chia sẻ về giải thưởng, ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB cho biết, NCB mong muốn đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới thông qua những giải pháp tài chính tiên phong, sáng tạo trên nền tảng công nghệ hiện đại, mang đậm giá trị Việt. Thẻ NCB Visa Tự Hào là dấu ấn đầu tiên trên hành trình đó, đồng thời giải thưởng là động lực để ngân hàng tiếp tục đổi mới, đóng góp cho sự phát triển của ngành và lan tỏa dấu ấn trí tuệ Việt.

NCB Visa Tự Hào tích hợp đầy đủ các tính năng thanh toán hiện đại như contactless, thanh toán online, thẻ ảo, bảo mật OTP và 3D-Secure, được chấp nhận tại hàng triệu điểm thanh toán trên toàn cầu. Chủ thẻ được miễn phí phát hành, miễn phí thường niên, hưởng phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,5%, nhận quà tặng du lịch, hoàn tiền đến 10% cho nhiều giao dịch và tối đa 5 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, với mỗi 1 triệu đồng chi tiêu hợp lệ, khách hàng được cộng thêm 3.000 đồng vào Ví Từ thiện trên ứng dụng NCB iziMobile để ủng hộ các quỹ như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Với thiết kế độc bản cùng ý nghĩa tôn vinh bản sắc dân tộc, NCB Visa Tự Hào không chỉ là một phương tiện thanh toán mà còn là biểu tượng đồng hành cùng người Việt tự tin vươn ra thế giới, lan tỏa câu chuyện Việt Nam.

Đây là lần thứ hai NCB Visa Tự Hào được vinh danh. Trước đó, sản phẩm từng đạt giải “Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong” tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025.

NCB liên tục nâng cấp và phát triển các giải pháp tài chính tiên phong

Thời gian qua, NCB liên tục nâng cấp và phát triển các giải pháp tài chính tiên phong đáp ứng nhu cầu khách hàng với tiêu chuẩn cao.

Mới đây, ngân hàng đã phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group ra mắt đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, kết hợp giải pháp tài chính hiện đại với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hàng không và chăm sóc sức khỏe cao cấp hàng đầu Việt Nam, mang đến cho khách hàng của NCB phong cách sống chất lượng, đẳng cấp, khác biệt với những đặc quyền ở mức cao nhất. Chủ thẻ không chỉ được tận hưởng ưu đãi đa dạng từ hệ sinh thái Sun Group, mà còn được hoàn tiền 25% giá trị chi tiêu tích lũy trong 30 ngày đầu tiên kể từ thời điểm mở thẻ, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng; ưu đãi phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,1% và thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày và nhiều quyền lợi tài chính khác.

Sự ghi nhận của Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 một lần nữa khẳng định những bước tiến mạnh mẽ của NCB trên hành trình chuyển đổi toàn diện, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính xuất sắc và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành, trong dòng chảy tới kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của đất nước.

Bích Đào