Theo Thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, tổng hạn mức rút tiền mặt theo từng BIN thẻ tín dụng được giới hạn ở mức tối đa 100 triệu đồng/tháng.

Mức hạn chế này được giữ nguyên như quy định tại Thông tư 45/2025 - văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 18 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, áp dụng từ ngày 1/1/2025.

So với quy định cũ tại Thông tư 19/2016 (hết hiệu lực từ 1/7/2024), đây là thay đổi lớn. Trước đây, nhiều ngân hàng cho phép chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt từ 50% đến 80% hạn mức tín dụng. Ví dụ, thẻ tín dụng có hạn mức 100 triệu đồng có thể rút tối đa đến 80 triệu đồng/tháng; với hạn mức 300 triệu đồng, con số này có thể lên tới 240 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2025, theo quy định mới, tổng hạn mức rút tiền mặt từ thẻ tín dụng chỉ được phép tối đa 100 triệu đồng/tháng, bất kể hạn mức tín dụng thực tế cao hay thấp.

Các nhà băng không khuyến khích khách hàng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Quy định này được áp dụng đồng nhất theo từng BIN thẻ và hướng đến kiểm soát rủi ro tín dụng tốt hơn, đồng thời khuyến khích người dùng sử dụng thẻ tín dụng đúng với mục đích thanh toán, thay vì rút tiền mặt tiêu dùng không kiểm soát.

Mặc dù được phép rút tiền mặt từ thẻ tín dụng qua cây ATM hoặc quầy giao dịch ngân hàng, nhưng đây không phải là phương thức được khuyến khích do chi phí và lãi suất liên quan thường cao hơn so với các giao dịch thanh toán thông thường.

Mỗi lần rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng, ngân hàng sẽ áp dụng một mức phí nhất định, thường dao động từ 1% đến 4% trên số tiền giao dịch. Nhiều ngân hàng còn quy định mức phí tối thiểu cho mỗi lần rút, thường từ 50.000 đến 100.000 đồng.

Điều này có nghĩa là kể cả khi rút một số tiền nhỏ, khách hàng vẫn có thể phải trả mức phí khá cao.

Chẳng hạn, nếu rút 2.000.000 đồng tiền mặt với phí 4% nhưng phí tối thiểu là 100.000 đồng, khách hàng sẽ phải trả phí là 100.000 đồng thay vì 80.000 đồng (4% của 2.000.000 đồng).

Ngoài ra, lãi suất áp dụng cho số tiền mặt đã rút thường rất cao, 20-45%/năm tùy ngân hàng. Lãi suất này thường được tính ngay từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch, không có thời gian ân hạn như khi mua sắm.

Như vậy, việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng chỉ nên được xem là giải pháp tình thế, trong trường hợp thực sự cấp bách khi không có sẵn các phương án tài chính khác.