Ngày 18/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sáng 16/7/2025, cháu L.A.K. (SN 2024) được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do bị cáo Quyên làm chủ và trực tiếp trông giữ.

Trong quá trình chăm sóc, do cháu K. quấy khóc, Quyên đã nhiều lần có hành vi bạo lực, dùng tay ném mạnh cháu xuống nệm, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng.

Sau khi phát hiện cháu bé có biểu hiện tím tái, co giật, bị cáo cùng người thân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Bị cáo Nguyễn Thị Quyên tại phiên xét xử. Ảnh: T.Nhàn

Tuy nhiên, do sức khỏe chuyển biến xấu nên cháu K. được gia đình chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị với tổn thương nội sọ, xuất huyết nội sọ, chảy máu dưới màng cứng. Đến ngày 5/8/2025, cháu K. tử vong.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của cháu K. là suy hô hấp, suy tuần hoàn do phù não. Cơ quan chức năng cũng xác định cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý hoạt động không phép.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ nhưng vẫn thực hiện.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như trong quá trình điều tra, bị cáo Quyên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt Quyên 20 năm tù về tội “Giết người” đồng thời buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại hơn 279 triệu đồng.