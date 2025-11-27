Hôm nay (27/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hào (37 tuổi, giáo viên) và bà Nguyễn Thị Bích Vân (32 tuổi, bảo mẫu), cùng làm việc tại cơ sở “Lớp mầm non độc lập Ngày Mới” ở Tổ dân phố Xuân Hòa 2, phường Ninh Hòa.

Cả hai bị khởi tố về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hào. Ảnh: CA

Vụ việc gây chấn động dư luận sau khi thông tin về hành vi bạo hành trẻ tại lớp mầm non này lan truyền trên mạng xã hội. Cơ sở “Ngày Mới” chuyên chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật, tự kỷ, chậm nói, tăng động.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an phường Ninh Hòa nhanh chóng xác minh và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định trong các ngày 15, 16 và 17/10, hai bị can Nguyễn Thị Hào và Nguyễn Thị Bích Vân đã nhiều lần bạo hành các cháu tại lớp.

Đặc biệt, ngày 17/10, bà Nguyễn Thị Hào bị xác định đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu, chân và dùng lược đánh vào tay, đỉnh đầu một bé gái sinh năm 2021. Những hành vi này được đánh giá gây tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần đối với nạn nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với hai bị can Nguyễn Thị Hào và Nguyễn Thị Bích Vân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan vụ án.