Mỗi lần Apple cập nhật dòng iPhone, danh mục sản phẩm thay đổi đáng kể, ảnh hưởng đến giá cả và cũng đồng thời "khai tử" các mẫu cũ. Đầu năm 2025, sự xuất hiện của iPhone 16e tiếp tục định hình lại dòng sản phẩm iPhone của Táo khuyết.

Các iPhone 16 Pro. Ảnh: Apple

iPhone SE bị khai tử, thay vào đó là iPhone 16e, một mẫu máy gần hơn với dòng iPhone chính. Giá của các mẫu iPhone giờ đây cũng sát nhau hơn, khiến người mua khó tìm được phiên bản rẻ nhất.

Ngân sách là yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua iPhone, nhưng người dùng cũng cần cân nhắc các tính năng cần thiết.

Khoảng cách giá thu hẹp

iPhone của Apple có giá khởi điểm từ 599 USD cho mẫu rẻ nhất, tăng lên đến 1.599 USD cho phiên bản đắt nhất.

Mẫu rẻ nhất là iPhone 16e mới nhất, trong khi cấu hình đắt nhất là iPhone 16 Pro Max có dung lượng lưu trữ cao nhất.

Trước đây, khoảng cách giá giữa mẫu rẻ nhất và đắt nhất là 1.170 USD nhờ có iPhone SE, nhưng nay giảm còn 1.000 USD.

Ngoài dòng iPhone 16, Apple vẫn giữ lại iPhone 15 và iPhone 15 Plus để bổ sung thêm lựa chọn về giá.

Chọn iPhone dưới 1.000 USD

Mẫu rẻ nhất là iPhone 16e giá 599 USD với dung lượng lưu trữ 128GB. Đây là tùy chọn duy nhất khả dụng, nhưng sẽ nhận được rất nhiều thứ với số tiền người mua bỏ ra. 16e được trang bị chip A18, màn hình 6,1 inch, camera Fusion 48MP và thời lượng pin cực khủng lên tới 26 giờ để phát lại video.

Mẫu iPhone 16e mới ra mắt. Ảnh: Macworld

iPhone 16e sử dụng màn hình tràn viền với Face ID, một bước tiến lớn so với iPhone SE. Nhưng người dùng phải chấp nhận "tai thỏ" thay vì Dynamic Island.

Với 699 USD, người dùng có thể mua iPhone 16e 256GB hoặc iPhone 15 bản 128GB. iPhone 15 được trang bị chip A16 cũ hơn, do đó hiệu suất kém hơn và không có Apple Intelligence. Bù lại, máy có cụm camera sau với 2 ống kính, bao gồm tùy chọn Ultra Wide. Ở mức giá này, iPhone 16e là lựa chọn tốt hơn.

Với 799 USD, cùng với phiên bản 256GB của iPhone 16e và iPhone 15, có thêm hai biến thể để cân nhắc với iPhone 15 Plus (128GB) màn hình 6,7 inch và iPhone 16 (128GB).

iPhone 16 có màn hình 6,1 inch, biến thể A18 dùng cho đồ họa tốt hơn, camera kép bao gồm Ultra Wide, nút Camera Control và MagSafe, nhưng pin (22 giờ) kém hơn iPhone 16e. Tuy nhiên, ở mức giá này, iPhone 16 vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Tăng lên 899 USD, hiện có tổng cộng 5 tùy chọn để người dùng cân nhắc, gồm: iPhone 16e (512GB), iPhone 15 (256GB), iPhone 15 Plus (256GB), iPhone 16 (256GB), hoặc iPhone 16 Plus (128GB). Một lần nữa, tốt nhất là iPhone 16 hoặc iPhone 16 Plus, trừ khi thực sự cần mức lưu trữ cao hơn nhưng hiệu suất thấp hơn.

Ở mức 999 USD, sự lựa chọn bao gồm: iPhone 15 (512GB), iPhone 15 Plus (256GB), iPhone 16 (256GB), iPhone 16 Plus (256GB) và iPhone 16 Pro (128GB).

iPhone 16 Pro có màn hình 6.3 inch, khung Titanium, chip A18 Pro, pin tốt hơn, hệ thống 3 camera với ống kính Telephoto Tetraprism. Người dùng có nhu cầu cao về chụp ảnh và quay video, sự lựa chọn nghiêng về iPhone 16 Pro. Nếu không, chọn iPhone 16 hoặc 16 Plus là đủ.

Chọn iPhone trên 1.000 USD

Mức giá trên 1.000 USD, việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn khi vấn đề cần quan tâm chỉ là mức giá và dung lượng lưu trữ của iPhone.

Với 1.099 USD, người dùng có các lựa chọn: iPhone 15 Plus (512GB), iPhone 16 (512GB), iPhone 16 Plus (256GB), iPhone 16 Pro (256GB). Dung lượng lưu trữ 256GB là một dung lượng khá, vì vậy iPhone 16 Pro là lựa chọn tốt hơn nhờ hệ thống camera và hiệu năng cao hơn.

Mức 1.199 USD, người dùng có thêm bổ sung iPhone 16 Pro Max, với màn hình 6,9 inch và bỏ qua 128GB để bắt đầu ở mức 256GB. Nếu thích màn hình lớn, 16 Pro Max là lựa chọn xứng đáng.

Khách hàng trải nghiệm iPhone mới tại một cửa hàng. Ảnh: PV

Với mức 1.299 USD, các sự lựa chọn sẽ là iPhone 16 Pro với dung lượng lưu trữ lên mức 512GB, hoặc iPhone 16 Pro Max (256GB) và tiết kiệm được 100 USD. Vấn đề chỉ nằm ở kích thước màn hình và dung lượng lưu trữ.

Ở mức 1.399 USD, với dung lượng lưu trữ 512GB, nhưng người dùng sẽ tiết kiệm được 100 USD cho Pro so với Pro Max. Còn với mức giá 1.499 USD, người dùng có thể mua 16 Pro 1TB hoặc tiết kiệm 100 USD cho 16 Pro Max bản 512GB.

Cuối cùng, ở mức cao nhất 1.599 USD, sự lựa chọn chỉ còn iPhone 16 Pro Max với dung lượng lưu trữ 1TB. Người dùng nên tự hỏi liệu có thực sự cần nhiều dung lượng lưu trữ lớn như vậy không trước khi mua để tiết kiệm tiền.

Chọn dung lượng hay tính năng?

Việc lựa chọn giữa dung lượng lưu trữ và tính năng là một vấn đề lớn ở phân khúc cao. Tuy nhiên, đây vẫn là yếu tố cần cân nhắc. Với số tiền chênh lệch từ 100 - 200 USD, sự lựa chọn sẽ tạo ra khác biệt giữa các mẫu hoặc thế hệ iPhone.

Trong cùng phân khúc, người dùng có thể mua iPhone mới hơn với tính năng tốt hơn, nhưng sẽ có dung lượng thấp hơn, hoặc ngược lại. Khi vấn đề nằm ở camera, bản Pro luôn có 3 ống kính, trong khi iPhone 16e sẽ chỉ có camera đơn.

Người dùng nên cẩn thận khi chọn iPhone 15 thay vì iPhone 16e. Có thể vì nghĩ rằng 16e là mẫu giá rẻ hoặc màn hình "tai thỏ", trong khi iPhone 15 có Dynamic Island. Tuy nhiên, hiệu suất chip của iPhone 15 yếu hơn 16e và đương nhiên phiên bản cũ hơn bỏ lỡ Apple Intelligence.

Ở các thế hệ iPhone trước, bản 64GB hoặc thậm chí ít hơn vẫn được người dùng lựa chọn. Nếu 128GB hiện tại là mức dung lượng lưu trữ hợp lý, ít khi phải cần đến bộ nhớ ngoài hoặc iCloud, người dùng nên ưu tiên cho tính năng hơn.

Giá iPhone 16 tại Việt Nam

Trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, giá iPhone 16e (128GB) hiện ở mức 17 triệu đồng, hoặc khách hàng có thể chọn trả góp theo tháng kèm phí dịch vụ. Các bản 256GB và 512GB có giá lần lượt là 20 triệu đồng và 26 triệu đồng.

Mẫu iPhone 16 (128GB) có giá 23 triệu đồng. Bản 256GB và 512GB có giá lần lượt 26 triệu đồng và 32 triệu đồng. Trong khi iPhone 16 Plus (6,7 inch - 128GB) có giá 26 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng 256GB và 512GB có giá lần lượt 29 triệu đồng và 35 triệu đồng.

iPhone 16 Pro các bản 128GB, 256GB, 512GB và 1TB có giá lần lượt 29 triệu đồng, 32 triệu đồng, 38 triệu đồng và 44 triệu đồng. Với mẫu iPhone 16 Pro Max, các bản 256GB, 512GB và 1TB có giá lần lượt 35 triệu đồng, 41 triệu đồng và 47 triệu đồng.

Giá iPhone 16 tại một đại lý ở TPHCM. Ảnh chụp màn hình.

Giá iPhone 16 tại các đại lý uỷ quyền có mức chênh lệch tương đối so với giá từ cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam.

Cụ thể, tại một đại lý uỷ quyền ở TPHCM, iPhone 16 Pro Max các bản 256GB, 512GB và 1TB có giá lần lượt là 31 triệu đồng, 37,7 triệu đồng và 43,1 triệu đồng.

iPhone 16 Pro các bản 128GB, 256GB, 512GB và 1TB có giá lần lượt 25,5 triệu đồng, 28,7 triệu đồng, 34,7 triệu đồng và 40,1 triệu đồng.

Mẫu iPhone 16 Plus các bản 128GB, 256GB và 512GB có giá lần lượt 22,6 triệu đồng, 26 triệu đồng và 32 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn các phiên bản 128GB, 256GB, 512GB có giá lần lượt 19,3 triệu đồng, 22,6 triệu đồng và 29 triệu đồng. Còn lại, mẫu iPhone 16e các bản 128GB, 256GB, 512GB có giá lần lượt là 16,6 triệu đồng, 19,6 triệu đồng và 25,6 triệu đồng.