Chị Nguyễn Phương Thảo (xã Đông Anh, Hà Nội) gửi câu hỏi: "Vợ chồng tôi quyết định ly hôn thuận tình. Chúng tôi có một bé dưới 3 tuổi, tài sản có một căn nhà và chồng tôi đồng ý chuyển sổ từ hai vợ chồng sang đứng tên một mình tôi ở nuôi con. Tôi thắc mắc, không biết nên chuyển nhượng trước rồi làm thủ tục ly hôn hay làm sau khi ly hôn?".

Liên quan đến vấn đề trên, luật gia Đinh Thị Nhân (Joyce Nguyễn), Cố vấn chuyên môn Công ty Luật Mina cho biết, pháp luật Việt Nam hiện hành đã quy định rất rõ về thủ tục ly hôn thuận tình, quyền nuôi con dưới 3 tuổi, và việc chuyển quyền sở hữu nhà ở từ hai vợ chồng sang một người.

Theo quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, thuận tình ly hôn là khi hai vợ chồng cùng đồng ý ly hôn và đã thỏa thuận được về việc chia tài sản, nuôi con. Tòa án sẽ công nhận sự thỏa thuận nếu không vi phạm pháp luật và bảo đảm quyền lợi của con cái.

Với con dưới 3 tuổi, theo khoản 3, Điều 81 của Luật này, người mẹ sẽ được ưu tiên trực tiếp nuôi con, trừ trường hợp không đủ điều kiện chăm sóc, hoặc có thỏa thuận khác phù hợp lợi ích của con.

Ảnh minh hoạ.

Luật gia Đinh Thị Nhân cho biết, việc chuyển quyền sở hữu căn nhà từ chung sang riêng trước hay sau khi ly hôn thuận tình đều không gặp vướng mắc pháp lý. Nếu hai bên đã thỏa thuận phân chia tài sản chung (cụ thể là căn nhà) và lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung, có công chứng hoặc chứng thực theo quy định, thì căn nhà sẽ trở thành tài sản riêng của người được nhận theo thỏa thuận, bất kể việc này thực hiện trước hay sau khi nộp đơn ly hôn thuận tình.

Nếu người chồng từ chối nhận phần tài sản là căn nhà (tức là đồng ý để căn nhà thuộc về vợ), hai bên có thể lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc văn bản từ chối nhận tài sản, có công chứng/chứng thực. Khi đó, căn nhà sẽ thuộc sở hữu riêng của vợ.

Theo Điều 38 và 59 Luật Hôn nhân và Gia đình, vợ chồng có quyền thỏa thuận phân chia tài sản chung bất cứ thời điểm nào, và Tòa án ưu tiên thỏa thuận này khi giải quyết ly hôn.

Việc chuyển quyền sở hữu căn nhà từ chung sang riêng có thể thực hiện trước khi nộp đơn ly hôn (bằng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân) hoặc thực hiện đồng thời/thực hiện sau khi Tòa án công nhận thuận tình ly hôn (bằng bản án/quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên về chia tài sản).

"Dù thực hiện trước hay sau, điều quan trọng là hai bên cần lập văn bản thỏa thuận rõ ràng, có công chứng, để thuận tiện trong thủ tục đăng ký biến động nhà đất tại Văn phòng đăng ký đất đai theo đúng quy định.

Nếu chuyển nhượng trước khi ly hôn cần lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, có công chứng/chứng thực. Khi đó, căn nhà sẽ trở thành tài sản riêng của người được nhận. Chuyển nhượng sau ly hôn phải căn cứ vào quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án có nêu rõ việc phân chia tài sản", luật gia Nhân nói rõ.