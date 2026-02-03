Thực trạng giá bạc hiện nay Năm 2025 là năm tăng trưởng bùng nổ của bạc khi giá thế giới tăng gấp ba lần, từ vùng 29,5 USD/ounce lên quanh mức 90-91 USD/ounce. Hiệu suất sinh lời của bạc trong năm 2025 đạt mức gần 115%, vượt xa mức tăng trưởng khoảng 80% của vàng. Đến cuối năm 2025, các chỉ báo kỹ thuật như RSI đã chạm mức 91, cho thấy thị trường rơi vào vùng "quá mua" cực độ. Đầu năm 2026, giá bạc tiếp tục lập đỉnh mới, chính thức vượt mốc 100 triệu đồng/kg tại Việt Nam và chạm ngưỡng 98,7 USD/ounce trên thế giới vào ngày 23/1/2026. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 2-3 lần trong năm, việc Mỹ đưa bạc vào danh mục khoáng sản chiến lược, và nhu cầu bùng nổ từ ngành công nghiệp xanh (pin mặt trời, xe điện, AI) là những yếu tố then chốt khiến bạc có thêm động lực tăng giá. Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với các đợt điều chỉnh mạnh (từ 75% đến 90% dựa trên lịch sử) do tâm lý chốt lời hoặc khi giá quá cao khiến các ngành công nghiệp tìm kiếm kim loại thay thế.

Ưu điểm và nhược điểm của đầu tư bạc so với vàng Đặc điểm Bạc 9999 Vàng 9999 Vốn đầu tư Thấp, dễ tiếp cận (chỉ từ hơn 1 triệu đồng là có thể bắt đầu tích lũy). Cao, đòi hỏi vốn lớn (vài chục đến hàng trăm triệu đồng cho một lượng). Tính ứng dụng Sức cầu kép: Vừa là tài sản lưu trữ, vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu (AI, y tế, năng lượng tái tạo). Chủ yếu là tài sản dự trữ và trang sức; tính ứng dụng công nghiệp thấp hơn bạc. Biến động Biên độ dao động rất lớn, mang lại cơ hội lợi nhuận đột biến nhưng rủi ro cao. Ổn định hơn, mang tính an toàn và là tài sản dự trữ quan trọng của các ngân hàng trung ương. Thanh khoản Tại Việt Nam, thanh khoản của bạc hiện thấp hơn vàng, khó bán nhanh với số lượng lớn. Thanh khoản rất cao, dễ dàng mua bán ở bất cứ đâu. Bảo quản Dễ bị oxy hóa (xỉn màu, đen) nếu không được bảo quản đúng cách. Bền bỉ, không bị oxy hóa trong điều kiện thường.

Nên mua loại bạc nào? Bạc 925 hay bạc ta? - Bạc ta (Bạc 999 hoặc 99,9%): Đây là lựa chọn tối ưu cho mục đích đầu tư và tích trữ. Loại bạc này có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, giúp bảo toàn giá trị tốt nhất theo biến động thị trường. Tuy nhiên, do đặc tính mềm nên nó ít khi được dùng làm trang sức tinh xảo. - Bạc 925: Thường được pha thêm các kim loại khác để tăng độ cứng, chủ yếu phục vụ chế tác trang sức và gương soi, không phải là lựa chọn ưu tiên để đầu tư lấy lãi. Bạn nên mua bạc thỏi hoặc bạc miếng 999 từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo tính thanh khoản và chất lượng kiểm định.