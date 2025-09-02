Vàng tây là gì? Bên cạnh vàng ta (vàng 24K), vàng tây là một trong những loại vàng phổ biến nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong ngành chế tác trang sức. Khác với vàng ta – gần như nguyên chất, vàng tây là hợp kim được tạo thành từ vàng và một hoặc nhiều kim loại khác như bạc, đồng, niken hoặc kẽm. Tỷ lệ vàng nguyên chất trong vàng tây được tính bằng đơn vị Karat (K), dao động từ 10K, 14K, 18K cho đến 22K, trong đó số Karat càng cao thì hàm lượng vàng nguyên chất càng lớn. Tùy thuộc vào loại vàng tây mà hàm lượng vàng nguyên chất sẽ khác nhau. Ví dụ: Vàng 18K có 75% vàng nguyên chất, Vàng 14K có 58.3% vàng nguyên chất, Vàng 10K có 41.7% vàng nguyên chất.

Vàng tây có đặc điểm gì? Nhờ sự pha trộn với kim loại khác, vàng tây có độ cứng cao hơn vàng ta, giúp dễ chế tác những chi tiết cầu kỳ và giữ được hình dáng, bền hơn khi sử dụng hằng ngày. Màu sắc của vàng tây cũng đa dạng: vàng vàng, vàng hồng, vàng trắng… tùy theo loại hợp kim được thêm vào. Điều này giúp vàng tây được ưa chuộng trong thời trang và thiết kế hiện đại, từ nhẫn, vòng, dây chuyền đến đồng hồ.

Có nên mua vàng tây để tích trữ hay đầu tư? Về giá trị tích trữ, vàng tây không giữ giá bằng vàng ta. Khi bán lại, người mua thường bị trừ thêm chi phí gia công và khấu hao do hao mòn. Ngoài ra, do chứa kim loại khác, vàng tây có thể bị xỉn màu theo thời gian và cần vệ sinh, bảo quản định kỳ. Các chuyên gia khuyến cáo, khi mua vàng tây, người tiêu dùng nên xác định rõ mục đích: nếu để làm trang sức đeo hàng ngày, vàng tây là lựa chọn bền, đẹp và phong phú mẫu mã; nhưng nếu mục tiêu là tích trữ hoặc đầu tư, vàng ta vẫn là phương án tối ưu.