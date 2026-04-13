Lịch sử và cấu tạo nến Nhật
Nến Nhật đóng vai trò là "ngôn ngữ" và là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến hàng đầu trong thị trường chứng khoán hiện nay.
- Lịch sử: Phương pháp này được phát triển vào thế kỷ 18 bởi Munehisa Homma, một thương nhân gạo người Nhật tại thị trường Dojima. Ông sử dụng nến để dự đoán tâm lý thị trường và các biến động cung cầu. Đến năm 1989, Steve Nison đã giới thiệu kỹ thuật này đến phương Tây thông qua cuốn sách "Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật".
- Cấu tạo: Một cây nến Nhật tiêu chuẩn gồm hai phần chính là thân nến (body) và bóng nến (wick/shadow). Mỗi cây nến tổng hợp 4 thông tin giá trong một khung thời gian nhất định: giá mở cửa (open), giá đóng cửa (close), giá cao nhất (high) và giá thấp nhất (low)
Các loại nến cơ bản (nến tăng, nến giảm)
- Nến tăng (Bullish Candlestick): Có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thường được biểu diễn bằng màu xanh hoặc trắng rỗng. Nó cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế.
- Nến giảm (Bearish Candlestick): Có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thường có màu đỏ hoặc đen đặc. Nó cho thấy phe bán đang kiểm soát thị trường.
Ý nghĩa thân nến và bóng nến
- Thân nến: Thể hiện sức mạnh của động lượng (momentum). Thân nến dài cho thấy sự áp đảo mạnh mẽ của một phe (mua hoặc bán); thân nến ngắn thể hiện sự do dự, thiếu quyết đoán và biến động giá thấp.
- Bóng nến: Đại diện cho sự từ chối giá của thị trường. Bóng trên dài cho thấy áp lực bán tiềm tàng khi thị trường đẩy giá lên cao nhưng bị phe bán ép xuống. Bóng dưới dài cho thấy áp lực mua khi thị trường từ chối mức giá thấp và đẩy giá lên lại
Các mẫu hình nến đơn quan trọng
- Nến Doji: Giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau, tạo ra thân nến cực nhỏ, báo hiệu sự lưỡng lự giữa cung và cầu. Các biến thể gồm Doji chuồn chuồn (Dragonfly), Doji bia mộ (Gravestone) và Doji chân dài.
- Nến Marubozu: Nến có thân rất dài và không có bóng nến, thể hiện sự thống trị hoàn toàn của một xu hướng (tăng hoặc giảm).
- Nến Búa (Hammer): Thân nhỏ, bóng dưới dài (gấp 2-3 lần thân), xuất hiện cuối xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
- Nến Sao băng (Shooting Star): Thân nhỏ, bóng trên dài, xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.
- Nến Người treo cổ (Hanging Man): Có hình dáng giống nến Hammer nhưng xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, cảnh báo sự suy yếu của phe mua
Các mẫu hình nến kết hợp
- Nến Nhấn chìm (Engulfing): Gồm nến thứ hai bao trọn hoàn toàn thân nến thứ nhất. Có hai loại: Nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) báo hiệu đảo chiều tăng và Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) báo hiệu đảo chiều giảm.
- Nến Đỉnh nhíp/Đáy nhíp (Tweezer Tops/Bottoms): Hai nến có mức giá cao nhất hoặc thấp nhất gần như trùng nhau, cho thấy thị trường thất bại trong việc phá vỡ một mức giá cụ thể.
- Nến Sao Mai (Morning Star) & Sao Hôm (Evening Star): Cụm 3 nến báo hiệu đảo chiều mạnh mẽ ở đáy (Sao Mai) hoặc đỉnh (Sao Hôm).
- Ba chàng lính trắng & Ba con quạ đen: Cụm 3 nến tăng hoặc giảm liên tiếp, thân dài, bóng ngắn, thể hiện sự áp đảo hoàn toàn của một phe.
- Nến Harami: Nến thứ hai nhỏ nằm gọn trong thân nến thứ nhất, cảnh báo sự suy yếu của xu hướng hiện tại
Lưu ý khi giao dịch theo nến
- Chờ nến đóng cửa: Luôn đợi nến hoàn thiện hình dạng trước khi hành động để tránh các tín hiệu giả.
- Xác nhận bằng khối lượng (Volume): Một tín hiệu nến đảo chiều sẽ tin cậy hơn nếu đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến.
- Bối cảnh thị trường: Một cây nến đơn lẻ không có nhiều ý nghĩa; cần đặt nó vào xu hướng chung và các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
- Không tìm ý nghĩa trong mọi cây nến: Thị trường thường có nhiều "nhiễu", chỉ nên tập trung vào những mẫu hình xuất hiện tại các vị trí chiến lược.
- Kết hợp chỉ báo kỹ thuật: Nên sử dụng nến cùng các công cụ như RSI, MACD hoặc Bollinger Bands để gia tăng xác suất thành công.
- Quản trị rủi ro: Luôn đặt mức cắt lỗ (Stop Loss) gần đỉnh hoặc đáy của mô hình nến và xác định điểm chốt lời dựa trên các vùng kháng cự/hỗ trợ.