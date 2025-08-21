Mở đầu tập 3 Sao nhập ngũ 2025, các chiến sĩ tham gia hội thao điều lệnh với loạt động tác treo súng, đi nghiêm, chào - thôi chào.

Họ tập luyện nghiêm túc dù Mạc Văn Khoa và Hải Đăng Doo chậm nhịp, Tim chưa khép tay còn Độ Mixi rớt nhịp. Kết quả, Huỳnh Anh và Thanh Duy dẫn đầu bảng nam, Diệu Nhi - Hậu Hoàng thắng bảng nữ.

Hai diễn viên Bình An và Huỳnh Anh còn được cử đến tận nơi Quân đoàn 34 đang tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thiếu tá Nguyễn Việt Long trở lại. Ảnh: NSX

Điểm nhấn của tập 3 là sự xuất hiện của thiếu tá Nguyễn Việt Long - hay "mũi trưởng Long" được khán giả biết đến rộng rãi từ Sao nhập ngũ 2020.

Khoảnh khắc chỉ huy cũ xuất hiện, diễn viên Diệu Nhi cúi mặt nghẹn ngào.

Diễn viên Diệu Nhi khóc nghẹn khi gặp lại chỉ huy năm xưa. Ảnh: Chụp màn hình

Thiếu tá Long gây ấn tượng khi tự mình thực hiện loạt bài khí công: gồng mình chịu lực gỗ, dùng ống đồng công phá kim loại. Các chiến sĩ đặc công còn trình diễn nhảy xuyên lửa, phá ngói bằng tay trần và múa côn nhị khúc.

Chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn nhưng nguy hiểm, Diệu Nhi, Hòa Minzy, Minh Tú, Hậu Hoàng… bật khóc.

Hòa Minzy ôm mặt, liên tục nói: "Thôi mà, đủ rồi, đủ wow rồi". Ca sĩ nói thêm trong cô, các chiến sĩ đặc công luôn rất "ngầu và tuyệt vời".

Ca sĩ Hòa Minzy xúc động. Ảnh: Chụp màn hình

Phần huấn luyện, các nghệ sĩ tham gia chặt ngói bằng tay và chịu gậy. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc phá vỡ 3 viên ngói còn Chi Pu là 5 viên.

Streamer Độ Mixi bình luận: "Ba ngày đầu, tôi cảm nhận Chi Pu đúng kiểu cô gái Hà Nội xinh xắn, thùy mị. Nhưng khi gặp khó khăn, chông gai, cô ấy bắt đầu 'hoá thú, biến hình'".

Nhan sắc Chi Pu trong "Sao nhập ngũ" 2025. Ảnh: Chụp màn hình

Do chấn thương chân chưa kịp hồi phục, Ninh Dương Lan Ngọc xin dừng hành trình tại Sao nhập ngũ 2025.

Diễn viên rưng rưng khi phải rời chương trình vì lý do bất khả kháng. Cô cũng động viên Minh Tú, LyLy và gây cười khi nhắc Hòa Minzy "bớt gáy".

Cuối tập 3 là cảnh các nghệ sĩ tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. Ca sĩ Anh Tú được giao nhiệm vụ đọc 10 điều danh dự.

"Giây phút đứng dưới lá cờ Tổ quốc và nghe lời thề, sau đó hiên ngang ngẩng mặt lên nói 'Xin thề’, cảm xúc đấy với tôi khá lạ. Cảm giác mình thật sự là một chiến sĩ", Hòa Minzy chia sẻ.

Video: Chi Pu chặt 5 viên ngói