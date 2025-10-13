Nền tảng NDAChain, do Bộ Công an chủ trì phát triển cùng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), đang từng bước trở thành hạ tầng blockchain quốc gia giúp mọi dữ liệu, giao dịch và tài sản số được xác thực, truy xuất và bảo chứng thống nhất.

Hệ thống được phát triển theo kiến trúc ba lớp, trong đó lớp 1 gồm chuỗi khối lõi là nền tảng xác thực và bảo toàn dữ liệu, lớp 2 gồm các nền tảng dịch vụ và blockchain chuyên ngành như NDADID, sàn dữ liệu quốc gia, lớp 3 gồm các ứng dụng dân sinh và dịch vụ công như NDATrace, NDAKey.

Kiến trúc 3 lớp nền tảng Blockchain quốc gia - NDAChain

Được nghiên cứu từ cuối năm 2024, tính đến tháng 9/2025, NDAChain đã vận hành thử nghiệm ổn định với 12 nút xác thực (validator) tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và các đối tác chiến lược như Sun Group, TH Group, MISA, VNVC, Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia (NBC)... bảo đảm tốc độ xử lý hơn 1.200 giao dịch/giây và độ ổn định cao. Hệ thống ghi nhận hơn 5 triệu giao dịch xác thực, trung bình khoảng 30.000 giao dịch mỗi ngày, thể hiện năng lực vận hành ở quy mô quốc gia.

Người dùng và doanh nghiệp có thể an tâm khi mọi dữ liệu, giao dịch và tài sản số được xác thực, truy xuất và bảo chứng thống nhất. Các cơ chế định danh – xác thực – truy xuất – chứng thực số (DID/VC/VP) được triển khai trên nền tảng này sẽ trở thành cơ sở cho các ứng dụng tài sản số, dữ liệu mở, dịch vụ công minh bạch và thương mại tin cậy.

Ông Nguyễn Huy, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, cho biết: “Blockchain đang dịch chuyển từ công nghệ giao dịch sang vai trò hạ tầng lõi của nền kinh tế dữ liệu. Với NDAChain, Việt Nam không chỉ làm chủ công nghệ lõi mà còn tạo ra một lớp xác thực thống nhất cho dữ liệu quốc gia, giúp mọi giao dịch số minh bạch và có thể kiểm chứng”.

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với sản phẩm sữa tươi TH true MILK. Ảnh: TH

Từ NDATrace trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa, NDAKey trong định danh số, đến các hệ thống dữ liệu chuyên ngành như giáo dục, y tế, nông nghiệp, logistics, tất cả đều đang được tích hợp qua NDAChain, hình thành hạ tầng liên thông dữ liệu “xác thực một lần - dùng nhiều nơi”, cốt lõi để vận hành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được công bố ngày 8/10, Việt Nam sẽ có Nền tảng Blockchain Quốc gia đóng vai trò hạ tầng số dùng chung, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Đây là một trong những cấu phần trọng yếu trong lớp nền kỹ thuật cơ bản của kiến trúc quốc gia số, nhằm bảo đảm mọi dữ liệu, giao dịch và chứng thực điện tử được xác thực và liên thông thống nhất trên toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Phú Dũng, Tổng Giám đốc Tập đoàn PILA - đơn vị tham gia phát triển các lớp ứng dụng trên NDAChain, nhấn mạnh: “Khi mỗi dữ liệu, sản phẩm hay chứng nhận đều được xác minh qua cùng một hạ tầng, chúng ta có thể hình thành tài sản số quốc gia, nơi giá trị được bảo chứng bằng niềm tin công nghệ Việt Nam”.

NDAChain đang mở rộng mạng lưới xác thực tới các tập đoàn công nghệ, trung tâm dữ liệu vùng và địa phương trong giai đoạn 2025 - 2026. Khi hoàn thiện, hệ thống sẽ trở thành “xương sống” của nền kinh tế dữ liệu Việt Nam, nơi dữ liệu được chuẩn hóa, giao dịch được xác thực và niềm tin được bảo chứng.