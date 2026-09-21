Con người là hạt nhân cốt lõi

Quá trình chuyển đổi số toàn cầu mở ra không gian phát triển mới cho Petrovietnam, nhưng đồng thời gia tăng nguy cơ mất an ninh mạng khi hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ vận hành, dữ liệu và nền tảng quản trị ngày càng kết nối sâu.

Tại Hội nghị An ninh mạng 2026 của Petrovietnam, các chuyên gia thống nhất an ninh mạng không còn là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin. Theo Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), công tác bảo vệ cần được thực hiện toàn diện với hệ thống, dữ liệu và con người. Những cá nhân tiếp cận hệ thống quan trọng cần được kiểm tra, phân quyền, giám sát; bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư cần được tính đến ngay từ khâu thiết kế.

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại Hội nghị An ninh mạng 2026 của Petrovietnam

Tại Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), năm 2025 doanh nghiệp triển khai 160 chuỗi đào tạo an ninh mạng với 14.512 lượt người tham gia. PVcomBank xây dựng lực lượng chuyên trách, đồng thời tổ chức đào tạo, diễn tập nhận diện và xử lý thư điện tử giả mạo.

Nhân sự làm việc tại Phòng Điều khiển Trung tâm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do BSR quản lý, vận hành

Theo Ths. Lưu Văn Vinh - Chuyên gia an ninh kinh tế, Giảng viên cao cấp Viện An ninh phi truyền thống, Petrovietnam cần xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng số toàn diện, thu hút nhân tài công nghệ thông tin, an ninh mạng và khoa học dữ liệu, đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số.

Công tác an ninh mạng luôn được PVcomBank chú trọng triển khai

Vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định trong bảo đảm an ninh mạng. Lãnh đạo cần trực tiếp chỉ đạo, phân công, kiểm tra và quản trị rủi ro, từ xây dựng chiến lược, xác định hệ thống và dữ liệu trọng yếu đến giám sát, ứng cứu và phục hồi sau sự cố.

Tại Petrovietnam, công tác này cần gắn với khả năng bảo vệ hệ thống, dữ liệu, ứng phó và phục hồi sau sự cố, đồng thời xây dựng văn hóa an ninh mạng trong toàn Tập đoàn. Đào tạo, diễn tập và nâng cao nhận thức cần được duy trì để mỗi cán bộ, người lao động trở thành một mắt xích có trách nhiệm trong hệ thống phòng thủ mạng.

Hình thành văn hóa an ninh mạng

Nguồn nhân lực an ninh mạng không chỉ là các chuyên gia tại trung tâm điều hành hay bộ phận công nghệ. Với tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như Petrovietnam, năng lực bảo vệ còn phụ thuộc vào nhận thức, hành vi và trách nhiệm của toàn thể người lao động.

Văn hóa an ninh mạng được thể hiện qua những hành động cụ thể như sử dụng tài khoản đúng quy định, bảo vệ thông tin xác thực, kiểm tra nguồn gốc thư điện tử, tuân thủ phân quyền và chủ động báo cáo dấu hiệu bất thường.

Từ kinh nghiệm của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, hoạt động đào tạo cần được duy trì thường xuyên, kết hợp chia sẻ chuyên môn, tập huấn và diễn tập thực tế. Đội ngũ phụ trách an ninh mạng cần được tham gia các chương trình chuyên sâu, tiếp cận kinh nghiệm và thực hành xử lý tình huống để nâng cao khả năng ứng phó khi sự cố xảy ra.

Giàn đầu giếng BK24 thuộc Vietsovpetro

Petrovietnam cần xây dựng khung năng lực theo từng nhóm nhân sự: người lao động được trang bị kỹ năng nhận diện, báo cáo rủi ro; cán bộ quản lý hiểu trách nhiệm chỉ huy, phối hợp; nhân sự công nghệ thông tin và vận hành được đào tạo chuyên sâu; lực lượng chuyên trách có khả năng giám sát, phân tích, ứng cứu và phục hồi hệ thống. Nội dung đào tạo cần sát với đặc thù từng đơn vị, từ hệ thống điều khiển công nghiệp đến bảo vệ dữ liệu, phòng chống lừa đảo.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam - ông Phan Tử Giang yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác an ninh mạng, thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức và xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyên sâu, nhất là về bảo vệ dữ liệu và hệ thống công nghiệp. Mỗi cán bộ, người lao động trở thành một mắt xích trong hệ thống phòng thủ mạng.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam - ông Phan Tử Giang: người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác an ninh mạng

Petrovietnam cần chủ động chuẩn bị nhân lực cho các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và năng lượng hạt nhân - những lĩnh vực đòi hỏi đào tạo dài hạn, kiến thức liên ngành và tiêu chuẩn bảo mật cao.

Phát triển con người và xây dựng văn hóa an ninh mạng cần song hành với đầu tư công nghệ và hoàn thiện thể chế. Khi người lao động có đủ kỹ năng, nhận thức và chủ động bảo vệ hệ thống, Petrovietnam sẽ củng cố không gian số an toàn, tin cậy, tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia hiện đại.

Ngọc Minh