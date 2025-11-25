Tại phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mô hình kết nối xuyên ngành giữa dân cư - đất đai - kinh doanh - xây dựng được triển khai đồng bộ cùng nền tảng số dùng chung, tạo môi trường làm việc minh bạch, liên thông và thuận tiện cho cả cán bộ lẫn người dân, doanh nghiệp.

Nhờ dữ liệu được chia sẻ xuyên suốt giữa các phòng ban và cơ quan chức năng, người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần, hệ thống tự động luân chuyển hồ sơ đến các đơn vị liên quan, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm sai sót và nâng cao minh bạch. Cách làm này tạo nền tảng cho chính quyền vận hành bằng dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)